Homem de 26 anos é preso suspeito de mais de dez assaltos a ônibus no Grande Recife

O suspeito, monitorado pela polícia, foi capturado próximo à comunidade Ponte Preta, no bairro de Salgadinho, após roubar a renda de um coletivo

Um homem de 26 anos foi preso suspeito de cometer mais de 10 assaltos a ônibus no município de Olinda, no Grande Recife. As investigações indicam que o suspeito tinha como principal alvo a renda dos veículos, agindo em diferentes linhas e horários.

A captura do indivíduo ocorreu nas proximidades da comunidade Ponte Preta, localizada no bairro de Salgadinho, após monitoramento da polícia que vinha acompanhando as ações recorrentes atribuídas a ele.

Última abordagem registrada por câmeras de segurança

Durante a última ação registrada, o suspeito vestia camiseta e boné e abordou o motorista utilizando um facão para ameaçá-lo. Ele conseguiu roubar a renda do dia e fugiu sem resistência.

O motorista assaltado tem 58 anos e relatou ter ficado em estado de choque após ter a faca apontada para o pescoço. O coletivo assaltado fazia a linha entre Jardim Brasil 1 e Estrada de Belém, trajetos utilizados diariamente por moradores da região.

De acordo com a delegada responsável pela investigação, o homem vinha sendo monitorado pela polícia devido à frequência dos crimes. “São atribuídos a ele mais de 10 assaltos, 6 dos quais foram filmados pelas câmeras de segurança dos ônibus”, afirmou a autoridade.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à delegacia do Varadouro, onde foi autuado pelo crime de roubo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

