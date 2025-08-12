Um dia em Olinda: roteiro histórico e cultural

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre o frevo e o carnaval, existe a história de uma cidade que vai além da tradição. Saiba para onde ir para conhecer a cultura de Olinda

Apesar de ser famosa pelo seu carnaval tradicional, Olinda é muito mais que um destino turístico, é uma cidade que respira cultura, arte e é palco de um dos visuais mais bonitos do Brasil.

Reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO desde 1982, Olinda até hoje preserva sua arquitetura, ladeiras coloridas e suas tradições populares.

Mas para quem quer conhecer a fundo a história da cidade, alguns lugares são indispensáveis no roteiro.

Casa dos Bonecos Gigantes

Os bonecos gigantes de Olinda desfilam pelas ladeiras e participam de desfiles pela cidade. Eles variam entre três e quatro metros de altura e podem pesar até 20 quilos.

O museu abriga mais de 100 bonecos e tem entre os homenageados: Luiz Gonzaga, Lampião, Chacrinha, etc.

Hoje em dia, ficam abrigados na Casa dos Bonecos Gigantes, que está localizada na Rua Bispo Coutinho, no Alto da Sé, e funciona todos os dias.

A Casa funciona todos os dias, das 9h às 17h30, e a taxa de visitação está com um valor promocional de R$ 10 por pessoa.

Casa dos Bonecos Gigantes de Olinda - DAY SANTOS/JC IMAGEM

Casa Estação da Luz

A Casa Estação da Luz, que tem como dono Alceu Valença, hoje em dia funciona como um centro cultural com exposições, mostras, cursos e atividades.

A antiga casa de Alceu tem a proposta de pensar sobre a cultura; seus projetos dialogam com temas como identidade, território, ancestralidade, política e afetos.

O ambiente intimista do casarão fica na Rua Prudente de Moraes, no Carmo, e funciona de quarta a sexta, das 10h às 17h, e nos sábados e domingos, das 11h às 16h.

Casa Estação da Luz, em Olinda - CAMILA LEÃO/DIVULGAÇÃO

Sede do Homem da Meia Noite

Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2006, o Homem da Meia Noite é o bloco que “abre” oficialmente o carnaval de Olinda.

Conhecido pelo boneco do calunga, que tem cerca de quatro metros e é o boneco gigante mais antigo da cidade, ele arrasta multidões pelas ladeiras.

A sede, localizada no Bonsucesso, além de ser o ponto de partida do bloco, também abriga o Homem da Meia Noite e uma exposição que conta toda a história do patrimônio.

A visitação acontece de segunda a sábado, das 11h às 18h30, e aos domingos das 10h às 13h.

Alto da Sé

O Alto da Sé é o lugar mais alto da cidade. Com uma vista privilegiada para o Recife, a Sé vai muito além de mirantes e vistas bonitas, ela conta a história de Olinda.

O ponto central é a Catedral da Sé, que foi construída em 1540. Originalmente feita de taipa, a igreja é o templo religioso mais antigo da cidade.

Ao redor da igreja, é possível conferir feirinhas de artesanato, barraquinhas de comida e músicos tocando na rua.

Lá também fica o Elevador Panorâmico do Alto da Sé, que é gratuito, e tem uma vista panorâmica da cidade de tirar o fôlego.

Igreja de São Salvador do Mundo no Alto da Sé, em Olinda, também conhecida como Igreja da Sé - ARNALDO CARVALHO/JC IMAGEM





