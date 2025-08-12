Um dia em Olinda: roteiro histórico e cultural
Entre o frevo e o carnaval, existe a história de uma cidade que vai além da tradição. Saiba para onde ir para conhecer a cultura de Olinda
Apesar de ser famosa pelo seu carnaval tradicional, Olinda é muito mais que um destino turístico, é uma cidade que respira cultura, arte e é palco de um dos visuais mais bonitos do Brasil.
Reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO desde 1982, Olinda até hoje preserva sua arquitetura, ladeiras coloridas e suas tradições populares.
Mas para quem quer conhecer a fundo a história da cidade, alguns lugares são indispensáveis no roteiro.
Casa dos Bonecos Gigantes
Os bonecos gigantes de Olinda desfilam pelas ladeiras e participam de desfiles pela cidade. Eles variam entre três e quatro metros de altura e podem pesar até 20 quilos.
O museu abriga mais de 100 bonecos e tem entre os homenageados: Luiz Gonzaga, Lampião, Chacrinha, etc.
Hoje em dia, ficam abrigados na Casa dos Bonecos Gigantes, que está localizada na Rua Bispo Coutinho, no Alto da Sé, e funciona todos os dias.
A Casa funciona todos os dias, das 9h às 17h30, e a taxa de visitação está com um valor promocional de R$ 10 por pessoa.
Casa Estação da Luz
A Casa Estação da Luz, que tem como dono Alceu Valença, hoje em dia funciona como um centro cultural com exposições, mostras, cursos e atividades.
A antiga casa de Alceu tem a proposta de pensar sobre a cultura; seus projetos dialogam com temas como identidade, território, ancestralidade, política e afetos.
O ambiente intimista do casarão fica na Rua Prudente de Moraes, no Carmo, e funciona de quarta a sexta, das 10h às 17h, e nos sábados e domingos, das 11h às 16h.
Sede do Homem da Meia Noite
Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2006, o Homem da Meia Noite é o bloco que “abre” oficialmente o carnaval de Olinda.
Conhecido pelo boneco do calunga, que tem cerca de quatro metros e é o boneco gigante mais antigo da cidade, ele arrasta multidões pelas ladeiras.
A sede, localizada no Bonsucesso, além de ser o ponto de partida do bloco, também abriga o Homem da Meia Noite e uma exposição que conta toda a história do patrimônio.
A visitação acontece de segunda a sábado, das 11h às 18h30, e aos domingos das 10h às 13h.
Alto da Sé
O Alto da Sé é o lugar mais alto da cidade. Com uma vista privilegiada para o Recife, a Sé vai muito além de mirantes e vistas bonitas, ela conta a história de Olinda.
O ponto central é a Catedral da Sé, que foi construída em 1540. Originalmente feita de taipa, a igreja é o templo religioso mais antigo da cidade.
Ao redor da igreja, é possível conferir feirinhas de artesanato, barraquinhas de comida e músicos tocando na rua.
Lá também fica o Elevador Panorâmico do Alto da Sé, que é gratuito, e tem uma vista panorâmica da cidade de tirar o fôlego.
