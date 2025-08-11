Paço do Frevo promove roda de choro e oficina com Mestre Tonho das Olindas neste sábado (16)
Programação gratuita celebra a cultura popular pernambucana com roda de choro e oficina com mestre do frevo, maracatu e ciranda no Recife
O Paço do Frevo, equipamento cultural da Prefeitura do Recife gerido pelo idg – Instituto de Desenvolvimento e Gestão, realiza neste sábado (16 de agosto) programação artística e formativa. Às 11h, a Escola Pernambucana de Choro comanda uma roda musical no melhor estilo aula-espetáculo. E às 15h, acontece o projeto “Desvendando Mestre Tonho das Olindas”, um encontro com o mestre da cultura popular sobre sua trajetória e saberes.
Das 11h às 12h, a Escola Pernambucana de Choro realiza roda dedicada ao ritmo, uma oportunidade para acompanhar de perto os diálogos musicais entre professores e alunos da Escola, celebrando a conexão histórica entre o Choro e o Frevo.
A apresentação contará com nomes de destaque da música pernambucana, como Junior Teles, Rafael Marques, Helton Migge, Ângelo Lima, Mozart Ramos, Julio Cesar, João Paulo Albertim e Bruno Nascimento. Referência na formação e salvaguarda do gênero, a Escola Pernambucana de Choro reforça seu papel após o reconhecimento da manifestação como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, em 2024.
Às 15h, a oficina “Desvendando Mestre Tonho das Olindas” convida o público a conhecer a história e as práticas de Antonio José da Silva, dançarino, pedagogo e educador social nascido em Olinda e discípulo de Nascimento do Passo.
Atuante desde 1985, Mestre Tonho, que comandará o encontro, é um dos grandes nomes da preservação e difusão do Frevo, Maracatu, Afoxé, Coco e Ciranda, com passagens por países como Senegal e participação ativa em movimentos sociais. A atividade integra o projeto “Desvendando Mestras e Mestres”, série de oficinas da Escola Paço do Frevo que propõe encontros voltados à troca de saberes com mestres da cultura popular.
PAÇO DO FREVO - O Frevo é patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco e do Brasil pelo Iphan e um convite à celebração da vida. Em Pernambuco, o Paço do Frevo é seu lugar máximo de expressão. Reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do nosso país, o museu atua nas áreas de pesquisa e formação em dança e música e na difusão das agremiações por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas.
O Paço do Frevo é um equipamento da Prefeitura do Recife, com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, em 2025 o museu tem o papel de mantenedor do Nubank, Eletrobras e do Mercado Livre, o patrocínio do Instituto Cultural Vale e SulAmérica, com o apoio do Itaú, Grupo Globo e da White Martins.
SERVIÇO
Roda Musical da Escola Pernambucana de Choro
Dia 16 de agosto (sábado), das 11h às 12h
Acesso incluso no ingresso do Paço do Frevo
Oficina “Desvendando Mestre Tonho das Olindas”
Dia 16 de agosto (sábado), às 15h
Acesso gratuito mediante inscrição neste link
Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife.
Horários: terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h.
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras.
pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo