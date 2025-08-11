Cais do Sertão estreia mostra inédita que celebra 300 anos do maracatu rural nesta terça (12)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mostra, que reúne 41 registros, passa a receber visitas nesta terça-feira (12/8) e fica em cartaz até o mês de setembro. A entrada é gratuita

A capital pernambucana será vitrine de uma viagem pela memória e pela cultura popular. Nesta terça-feira (12/8), o Cais do Sertão - (PE), equipamento cultural localizado no Bairro do Recife, abre as portas para receber a estreia da mostra “De Cambinda ao Maracatu: Na Mata tem Brinquedo”, primeira exposição individual da fotógrafa Cláudia Dalla Nora.

A mostra é gratuita e fica aberta até 12 de setembro. O evento antecede o Dia do Patrimônio Histórico e Cultural, comemorado na quinta-feira, (17/8).

O maracatu de baque solto, também chamado rural, nasceu no século XVIII entre populações negras escravizadas e seus descendentes, no interior de Pernambuco. Essa manifestação mistura elementos africanos, indígenas e europeus. É um rito coletivo que atravessa gerações e permanece vivo como patrimônio cultural.

No espaço expositivo, o público entrará em contato com essa herança, reconhecida pelo Iphan como Patrimônio Cultural do Brasil. As imagens, captadas pela fotógrafa, nas cidades de Nazaré da Mata - Capital Estadual do Maracatu Rural, Tracunhaém e Buenos Aires, revelam a força de uma cultura que transforma dor em dança, barro em altar e suor em poesia.

A exposição reúne 41 fotografias, inéditas, divididas entre cores vibrantes e tons em preto e branco. Os registros mostram ensaios, cortejos e encontros comunitários. Entre elas, estão imagens do Encontro de Maracatus do Engenho Bringa, em Tracunhaém, considerado um dos principais espaços da tradição na Zona da Mata Norte.

A mostra, resultado da pesquisa e imersão da fotógrafa, busca apresentar, também, o dia a dia da convivência cultural dos mestres e brincantes. “Se o maracatu desfila para não esquecer, eu fotografo para lembrar”, afirma a artista, que usa a fotografia como linguagem de memória e resistência.

Durante a visitação ao local, moradores, turistas e visitantes, serão convidados a realizarem uma travessia sinestésica. No espaço, que recebeu a curadoria da produtora cultural, Gisele Carvallo, será possível perceber as fotografias posicionadas de modo a flutuar em tecidos rústicos, como velas ao vento. Figurinos da agremiação, confeccionados à mão, e de forma artesanal, pelos próprios artesãos, brincantes e folgasões, revelam detalhes que carregam memórias de gerações. Versos de loas nas paredes marcam o compasso do ambiente, que pulsa como o toque dos chocalhos.

A exposição é ambientada com tecnologia sonora. As vozes de mestres e mestras também poderão ser contempladas pelas pessoas que vão passar por lá. A ideia é possibilitar que o público tenha a oportunidade de apreciar a sonoridade das poesias populares que dialogam com as imagens. "Essa interação é para criar a sensação de que o visitante sinta-se parte da brincadeira popular, caminhando no ritmo do maracatu", contou Cláudia.

Além dessas novidades, a exposição terá, ainda, a possibilidade de transmitir cheiros da vegetação canavieira, que contribuem para cultura do maracatu, a exemplo de terra molhada, galhos de arruda, entre outras especiarias.

Esta mostra tem incentivo da Secretaria de Cultura, Fundarpe e Governo de Pernambuco, por meio dos recursos da PNAB – PE (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura em Pernambuco).

Serviço