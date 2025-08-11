fechar
Agenda | Notícia

Recife Fashion Kids traz Grandes Clássicos do Teatro Infantil com superproduções e preço único popular

Evento traz ao público superproduções de clássicos infantis com ingressos a R$ 40,00 e promete encantar crianças e adultos. Saiba mais detalhes

Por Catêrine Costa Publicado em 11/08/2025 às 19:51
Teatro Infantil
Teatro Infantil - Divulgação

O Recife Fashion Kids, um dos eventos mais aguardados de agosto, anuncia uma programação teatral imperdível com superproduções de clássicos infantis que prometem encantar todas as idades. A entrada no evento é gratuita, mas o teatro é pago — ingressos a um preço único e acessível de R$ 40,00. O evento convida famílias a vivenciarem a magia de histórias atemporais como "Simba, O Rei da Floresta", "Os Três Porquinhos", "A Bela e a Fera" e "A Nova Aventura de Rapunzel".

As peças, realizadas pela renomada Helena Siqueira Produções, contam com direções de talentos como Ivaldo Cunha Filho e Emmanuel Matheus, e são aclamadas por sua riqueza de detalhes cênicos, figurinos elaborados e performances cativantes. Mais do que entretenimento, as produções oferecem mensagens de coragem, amizade e valores importantes para o público infantil.

Programação de Clássicos Teatrais no Recife Fashion Kids

13 de agosto (quarta-feira), às 15h: "Simba, O Rei da Floresta" – O musical narra a emocionante jornada de Simba, o leãozinho filho de Mufasa, que precisa enfrentar as artimanhas do invejoso Scar e decidir se assume suas responsabilidades como rei. Uma história de superação e autodescoberta que celebra a verdadeira realeza.

14 de agosto (quinta-feira), às 15h: "Os Três Porquinhos" – Um musical animado e educativo que, de forma divertida, aborda a importância de estudar, os valores familiares e a necessidade do trabalho. Ideal para ensinar e encantar os pequenos sobre a importância da dedicação e união.

16 de agosto (sábado), às 15h: "A Bela e a Fera" – Uma emocionante adaptação do clássico conto francês. A história de Bela e o Príncipe amaldiçoado cativa com sua mensagem atemporal sobre amor, coragem e a beleza que vai além das aparências, em uma produção de tirar o fôlego.

17 de agosto (domingo), às 15h: "A Nova Aventura de Rapunzel" – Embarque na jornada de Rapunzel, que, ao lado de Flynn Rider, descobre o mundo além de sua torre. Uma aventura cheia de emoção, amizade e romance, que convida o público a sonhar e a buscar a liberdade.

Todos os espetáculos acontecerão no Centro de Convenções de Pernambuco, dentro da estrutura do Recife Fashion Kids. Esta é uma oportunidade imperdível para que crianças e adultos vivenciem a magia do teatro e se encantem com histórias que atravessam gerações, em apresentações que prometem lotar a plateia.

Serviço

  • Evento: Espaço de Teatro no Recife Fashion Kids
  • Local: Centro de Convenções de Pernambuco (Olinda)
  • Datas: 13, 14, 16 e 17 de agosto de 2025
  • Horário: 15h
  • Ingresso: R$ 40,00 (preço único)
  • Realização: Helena Siqueira Produções

