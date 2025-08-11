Segundo incêndio é registrado em dois dias na Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fogo atingiu o quarto andar de um prédio comercial na manhã desta segunda-feira (11), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros

Na manhã desta segunda-feira (11), um incêndio atingiu o quarto andar do edifício Bantu Center, localizado na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

De acordo com testemunhas, as chamas se espalharam rapidamente e era possível ver muita fumaça. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) enviou duas viaturas para conter as chamas. A corporação informou que não houve registro de vítimas na ocorrência.

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil do Recife, que é responsável por realizar vistoria no local do incêndio e aguarda retorno.

No sábado, incêndio atingiu prédio no Pina

O caso desta segunda-feira ocorre dois dias após outro incêndio registrado na mesma região. No sábado (9), chamas atingiram a cobertura do edifício empresarial International Trade Center (ITC), situado na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina.

Segundo o CBMPE, no sábado cinco viaturas precisaram ser mobilizadas para a ocorrência — duas de combate a incêndio, uma ambulância de resgate e duas de comando operacional.

Ainda de acordo com a corporação, a brigada do próprio empresarial conseguiu controlar as chamas antes da chegada das equipes.

Os bombeiros realizaram o rescaldo para eliminar focos remanescentes e assegurar a estabilidade do local.

