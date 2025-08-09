Incêndio atinge edifício empresarial na Zona Sul do Recife
A cobertura do International Trade Center (ITC), localizado na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, ficou em chamas na tarde deste sábado (9)
Um incêndio atingiu, na tarde deste sábado (9), a cobertura do edifício empresarial International Trade Center (ITC), localizado na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foram enviadas cinco viaturas para a ocorrência no local - duas de combate a incêndio, uma ambulância de resgate e duas de comando operacional.
Ainda segundo a corporação, as chamas foram controladas pela brigada do próprio empresarial. O CBMPE realizou o rescaldo, eliminando focos remanescentes e garantindo a segurança do local. Não houve registro de vítimas.
A Defesa Civil também foi acionada para avaliar se a estrutura do prédio foi danificada pelas chamas e também identificar o que motivou o início do incêndio.
Outros incêndios no Grande Recife
No mês de junho, outros dois imóveis residenciais foram tomados pelo fogo no mesmo dia (09/06). Pela manhã, o incêndio ocorreu em um apartamento localizado na Rua Professor Miranda Curió, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife, e que acabou resultando na morte de um homem de 48 anos. À noite, a ocorrência foi em um prédio situado na Avenida Ministro Marcos Freire, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, no Grande Recife.