Pernambuco | Notícia

Incêndio atinge edifício empresarial na Zona Sul do Recife

A cobertura do International Trade Center (ITC), localizado na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, ficou em chamas na tarde deste sábado (9)

Por JC Publicado em 09/08/2025 às 16:13 | Atualizado em 09/08/2025 às 18:02
Um incêndio atingiu, na tarde deste sábado (9), a cobertura do edifício empresarial International Trade Center (ITC), localizado na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foram enviadas cinco viaturas para a ocorrência no local - duas de combate a incêndio, uma ambulância de resgate e duas de comando operacional.

Ainda segundo a corporação, as chamas foram controladas pela brigada do próprio empresarial. O CBMPE realizou o rescaldo, eliminando focos remanescentes e garantindo a segurança do local. Não houve registro de vítimas.

A Defesa Civil também foi acionada para avaliar se a estrutura do prédio foi danificada pelas chamas e também identificar o que motivou o início do incêndio.

Outros incêndios no Grande Recife

No mês de junho, outros dois imóveis residenciais foram tomados pelo fogo no mesmo dia (09/06). Pela manhã, o incêndio ocorreu em um apartamento localizado na Rua Professor Miranda Curió, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife, e que acabou resultando na morte de um homem de 48 anos. À noite, a ocorrência foi em um prédio situado na Avenida Ministro Marcos Freire, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, no Grande Recife.

