Incêndio atinge edifício empresarial na Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A cobertura do International Trade Center (ITC), localizado na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, ficou em chamas na tarde deste sábado (9)

Clique aqui e escute a matéria

Um incêndio atingiu, na tarde deste sábado (9), a cobertura do edifício empresarial International Trade Center (ITC), localizado na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foram enviadas cinco viaturas para a ocorrência no local - duas de combate a incêndio, uma ambulância de resgate e duas de comando operacional.

Ainda segundo a corporação, as chamas foram controladas pela brigada do próprio empresarial. O CBMPE realizou o rescaldo, eliminando focos remanescentes e garantindo a segurança do local. Não houve registro de vítimas.

A Defesa Civil também foi acionada para avaliar se a estrutura do prédio foi danificada pelas chamas e também identificar o que motivou o início do incêndio.

Outros incêndios no Grande Recife

No mês de junho, outros dois imóveis residenciais foram tomados pelo fogo no mesmo dia (09/06). Pela manhã, o incêndio ocorreu em um apartamento localizado na Rua Professor Miranda Curió, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife, e que acabou resultando na morte de um homem de 48 anos. À noite, a ocorrência foi em um prédio situado na Avenida Ministro Marcos Freire, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, no Grande Recife.