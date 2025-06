Incêndio atinge edifício em Casa Caiada, em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No início da noite desta segunda-feira (9), um incêndio atingiu um apartamento em um prédio residencial localizado na Avenida Ministro Marcos Freire, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, no Grande Recife.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, a corporação foi acionada para a ocorrência às 18h55, sendo enviado sete viaturas para conter o fogo que se alastrava pelo local.

O incêndio ocorreu no imóvel do quarto andar - a edificação conta com 15 andares. Ainda segundo os Bombeiros, o incêndio foi controlado por volta das 19h40, sem nenhuma vítima.

Segundo incêndio em menos de 12 horas

Ainda nesta segunda-feira (9), pela manhã, um outro incêndio acabou vitimando um homem de 48 anos, que não resistiu e morreu no local. A tragédia ocorreu em um edifício na Rua Julieta, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife. Além do óbito, dois cachorros, tutelados pela vítima, também morreram no incêndio.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além da vítima fatal, cinco pessoas foram atendidas após o incêndio no prédio, incluindo um bebê de 29 dias que teria inalado fumaça.