Previsão do tempo: semana começa e deve seguir com pouca chuva em Pernambuco

Clima deve permanecer estável ao longo da semana, com chance apenas de chuvas fracas no litoral e estiagem total prevista para sexta-feira

A segunda-feira (11) começa com clima firme na maior parte de Pernambuco e tendência de pouca mudança nos próximos dias. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), a semana deve ser marcada por chuvas fracas apenas em áreas isoladas do litoral e do Agreste, com previsão de estiagem total na sexta-feira (15).

Clima firme predomina

Nesta segunda, a previsão indica possibilidade de chuva fraca na Região Metropolitana do Recife (RMR) e nas Zonas da Mata Norte e Sul. No Agreste e no Sertão, o dia será de tempo seco. Na terça-feira (12), o cenário se repete, com a diferença de que o Agreste também pode registrar precipitações fracas.

A quarta-feira (13) deve ser igual à segunda, enquanto a quinta (14) já aponta redução das chuvas, com estiagem prevista para a Mata Norte e para o interior. Na sexta-feira (15), todas as regiões devem permanecer sem chuva.

Acumulados baixos no fim de semana

O volume de chuvas no estado permanece reduzido. Nas últimas 24 horas, nenhuma cidade pernambucana registrou acumulado igual ou superior a 1 mm, segundo a Apac.

