Festival Pacto das Pretas chega ao Recife com foco na inclusão de mulheres negras em cargos de liderança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre os destaques do evento estão a presença da atriz Isabel Fillardis, que participará de um debate sobre a importância da representatividade

Clique aqui e escute a matéria

Festival Pacto das Pretas chega ao Recife com foco na inclusão de mulheres negras em cargos de liderança

O Festival Pacto das Pretas chega ao Recife com o objetivo de impulsionar a presença de mulheres negras em posições de liderança nas empresas. O evento, que acontece nesta segunda-feira (11), no Paço do Frevo, reunirá executivas, especialistas, ativistas e representantes do setor produtivo para debater e construir estratégias concretas de equidade racial no ambiente corporativo.

Com uma programação que une palestras, debates e articulação política, o festival busca pressionar o setor privado a implementar políticas de inclusão com impacto mensurável. A iniciativa é do Pacto de Promoção da Equidade Racial, a maior organização social do país voltada para a inclusão racial no setor privado.

A agenda do dia terá início com uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a partir das 9h. À tarde, a programação continua no Paço do Frevo, com credenciamento e uma visita guiada às 14h.

Entre os destaques do evento estão a presença da atriz Isabel Fillardis, que participará de um debate sobre a importância da representatividade, e da executiva Mafoane Odara, que ministrará uma palestra magna sobre liderança e transformação organizacional às 15h.

Outros painéis e debates abordarão temas como carreira, bem-estar e cultura organizacional, sempre a partir da perspectiva da mulher negra. O festival também contará com a participação de líderes e especialistas de diversas empresas e instituições, como Rede Globo, Banco do Brasil e Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco.

O evento faz parte da agenda do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e tem como público-alvo lideranças corporativas, profissionais de RH, empreendedoras, gestores públicos e ativistas.

PROGRAMAÇÃO:



Manhã:

09h às 11h — Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco.

Rua da União, 397 — Boa Vista — Anexo I — Auditório Senador Ênio Guerra.

Tarde:

14h00 — Credenciamento.

Visita guiada ao Paço do Frevo.

Paço do Frevo — Praça do Arsenal da Marinha, S/N — Bairro do Recife–PE

Apresentação: Luna Vitrolira

14h30 — Abertura Institucional e Boas-Vindas.

Wania Sant'Anna — Presidente do Pacto de Promoção da Equidade Racial.

15h00 — Palestra Magna

Mafoane Odara — Executiva de Pessoas, Cultura e Transformação.

16h00 — Um Pacto pelo Incentivo à Cultura.

Anne Costa — Gestora Cultural e Coordenadora da Escola de Frevo do Paço.

Isabel Fillardis – Embaixadora do Pacto

16h40 — Debate - Transformações em Curso:

Lilian Oliveira — Jornalista, Rede Globo.

Eva Menezes — Gerente de Diversidade, Banco do Brasil.

Joana D’Arc Figueiredo — Secretária de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco.

Fabíola Carla — Gerente de Negócios e Soluções, FDC.

Priscila Salgado — Gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão, Play9

17h30 — Encerramento Institucional.

Beta Fernandes — Cofundadora e Conselheira do Pacto.

18h00 — Atividade Cultural, Brunch e Conexões.

SERVIÇO:

O quê: Festival Pacto das Pretas — Etapa Recife

Quando: Segunda-feira, 11 de agosto de 2025, a partir das 14h

Onde: Paço do Frevo — Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife–PE

Acesso: Ingresso pessoal e intransferível