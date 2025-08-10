Festival Pacto das Pretas chega ao Recife com foco na inclusão de mulheres negras em cargos de liderança
Entre os destaques do evento estão a presença da atriz Isabel Fillardis, que participará de um debate sobre a importância da representatividade
O Festival Pacto das Pretas chega ao Recife com o objetivo de impulsionar a presença de mulheres negras em posições de liderança nas empresas. O evento, que acontece nesta segunda-feira (11), no Paço do Frevo, reunirá executivas, especialistas, ativistas e representantes do setor produtivo para debater e construir estratégias concretas de equidade racial no ambiente corporativo.
Com uma programação que une palestras, debates e articulação política, o festival busca pressionar o setor privado a implementar políticas de inclusão com impacto mensurável. A iniciativa é do Pacto de Promoção da Equidade Racial, a maior organização social do país voltada para a inclusão racial no setor privado.
A agenda do dia terá início com uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a partir das 9h. À tarde, a programação continua no Paço do Frevo, com credenciamento e uma visita guiada às 14h.
Outros painéis e debates abordarão temas como carreira, bem-estar e cultura organizacional, sempre a partir da perspectiva da mulher negra. O festival também contará com a participação de líderes e especialistas de diversas empresas e instituições, como Rede Globo, Banco do Brasil e Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco.
O evento faz parte da agenda do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e tem como público-alvo lideranças corporativas, profissionais de RH, empreendedoras, gestores públicos e ativistas.
PROGRAMAÇÃO:
Manhã:
09h às 11h — Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco.
Rua da União, 397 — Boa Vista — Anexo I — Auditório Senador Ênio Guerra.
Tarde:
14h00 — Credenciamento.
Visita guiada ao Paço do Frevo.
Paço do Frevo — Praça do Arsenal da Marinha, S/N — Bairro do Recife–PE
Apresentação: Luna Vitrolira
14h30 — Abertura Institucional e Boas-Vindas.
Wania Sant'Anna — Presidente do Pacto de Promoção da Equidade Racial.
15h00 — Palestra Magna
Mafoane Odara — Executiva de Pessoas, Cultura e Transformação.
16h00 — Um Pacto pelo Incentivo à Cultura.
Anne Costa — Gestora Cultural e Coordenadora da Escola de Frevo do Paço.
Isabel Fillardis – Embaixadora do Pacto
16h40 — Debate - Transformações em Curso:
Lilian Oliveira — Jornalista, Rede Globo.
Eva Menezes — Gerente de Diversidade, Banco do Brasil.
Joana D’Arc Figueiredo — Secretária de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco.
Fabíola Carla — Gerente de Negócios e Soluções, FDC.
Priscila Salgado — Gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão, Play9
17h30 — Encerramento Institucional.
Beta Fernandes — Cofundadora e Conselheira do Pacto.
18h00 — Atividade Cultural, Brunch e Conexões.
SERVIÇO:
O quê: Festival Pacto das Pretas — Etapa Recife
Quando: Segunda-feira, 11 de agosto de 2025, a partir das 14h
Onde: Paço do Frevo — Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife–PE
Acesso: Ingresso pessoal e intransferível