Pernambuco abre seleção para segunda turma da Residência Intersetorial em Primeira Infância

Programa visa forma profissionais para atuar em saúde, educação e assistência social, qualificando-os em políticas públicas para a primeira infância

As inscrições para o processo de seleção e admissão de bolsistas da segunda turma da Residência Intersetorial em Primeira Infância do Governo de Pernambuco estão abertas até 31 de agosto.

A iniciativa é fruto de convênio entre a Secretaria da Criança e Juventude (SCJ), a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Escola de Governo de Administração Pública de Pernambuco (EGAPE).

Serão ofertadas 150 vagas para servidores que atuam na área da primeira infância, em Pernambuco, como técnicos e/ou gestores. Do total, 20% são reservadas a candidatos que se autodeclarem pretos, oriundos de povos e comunidades tradicionais ou pessoas com deficiência.

O programa tem como objetivo formar profissionais de nível superior nas áreas de saúde, educação e assistência social, capacitando-os para atuar como técnicos e gestores em políticas públicas intersetoriais voltadas à primeira infância no Estado.

A carga horária é de 740 horas, distribuídas em 13 componentes curriculares no formato de Educação a Distância (EAD), 240 horas de atividades complementares e 120 horas para elaboração e execução de um projeto de intervenção. Ao final do curso, haverá um encontro presencial para socialização dos projetos desenvolvidos nos espaços profissionais dos participantes.

A duração prevista é de 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026, incluindo a conclusão dos créditos e a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Como participar



Podem se inscrever servidores ou empregados públicos da administração estadual ou municipal, com atuação em Pernambuco e na área da primeira infância. É necessário ter graduação em ciências humanas, sociais ou saúde, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário disponível em: https://forms.gle/SbM9oK2zcwxagwBCA.

“Pernambuco tem a honra de ter lançado de forma pioneira este curso no Brasil. Acabamos de realizar a formatura da primeira turma, com 101 formandos, 53 projetos elaborados, 45 municípios participantes e mais de 500 mil crianças, de 0 a 6 anos, impactadas em todo o estado”, afirmou a secretária da Criança e da Juventude, Yanne Teles.

Processo de seleção



O edital pode ser consultado no site da UPE (www.upe.br/editais). Pelo link indicado, o candidato deverá enviar a documentação comprobatória exigida.

A seleção será conduzida por uma comissão formada por profissionais da UPE. O resultado final será divulgado em 22 de setembro, e o início das aulas está previsto para 6 de outubro de 2025.

Formatura da primeira turma



Na última quinta-feira (7), foi realizada a formatura da primeira turma da Residência Intersetorial em Primeira Infância do Brasil.

A solenidade reuniu 101 profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social que concluíram o programa pioneiro, integrando teoria e prática para qualificar a atuação nos territórios com foco no cuidado integral à primeira infância.

Como resultado, 53 projetos de intervenção foram desenvolvidos e implementados em 45 municípios pernambucanos. A iniciativa também conta com parceria da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.

A reitora da UPE, professora Socorro Cavalcanti, destacou o impacto da formação. “As experiências que essas crianças vão viver, a partir da capacitação desses profissionais, certamente influenciarão positivamente toda a sua trajetória de vida”, afirmou.