Influenciador promove evento solidário fitness gratuito no Grande Recife neste sábado (16)

Aulão beneficente será em prol à Casa Sorrir, instituição que acolhe crianças e adultos do Nordeste que sofrem com fissuras labiopalatais

Para celebrar seus 30 anos, o influenciador digital Ernani Almeida, do Recife, vai unir saúde, diversão e solidariedade no "Aulão do Embaixador", que acontece no próximo sábado, 16 de agosto, às 10h, na Academia Match Fit de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes (PE).

O evento, gratuito e aberto ao público, contará com aulões de Zumba, Ritmos e FitDance, ministrados por profissionais convidados.

Entrada solidária: doe alimentos para a Casa Sorrir!

Para participar, não é preciso inscrição, basta doar 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Casa Sorrir, instituição sem fins lucrativos que acolhe crianças e adultos de várias cidades do Nordeste com fissuras labiopalatais em tratamento no Centro de Atenção aos Defeitos da Face (CADEFI) do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

Além da entrada solidária, o público poderá contribuir no dia por meio de QR Code disponível no local. A Casa Sorrir oferece hospedagem, refeições e apoio emocional para pacientes e familiares durante o período de tratamento, tornando a ajuda essencial para a manutenção de suas atividades.

Influenciador inspira hábitos saudáveis nas redes

Com mais de 15 mil seguidores no Instagram, Ernani compartilha diariamente sua rotina de treinos de musculação e natação, dicas reais de dieta e emagrecimento saudável, sempre reforçando seu lema: "equilíbrio é tudo".

Conhecido por inspirar seus seguidores a adotarem hábitos mais saudáveis, ele vê no evento uma oportunidade de motivar pessoas e fazer o bem ao mesmo tempo.

Serviço - Aulão do Embaixador, com Ernani Almeida