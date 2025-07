Escritor e professor Roberto Pereira é eleito imortal da Academia Pernambucana de Letras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A eleição ocorreu nesta segunda-feira (28), com o articulista do Jornal do Commercio recebendo 30 votos dos 31 acadêmicos presentes

A Academia Pernambucana de Letras (APL) realizou, na tarde desta segunda-feira (28), a eleição para preenchimento da Cadeira nº 35, anteriormente ocupada pelo acadêmico Marcos Vilaça. O professor e escritor Roberto José Marques Pereira foi eleito, por unanimidade, e passa a integrar o quadro de membros efetivos da APL, se tornando o novo imortal da APL.

A reunião secreta foi presidida por Lourival Holanda, presidente da Academia Pernambucana de Letras. Dos 31 acadêmicos presentes na sede da Academia Pernambucana de Letras, localizada na Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, 30 votaram pela escolha do nome de Roberto Pereira - número recorde na eleição da APL - apenas um votou em branco.

"Estou bastante emocionado e com elevada honra de ter sido eleito com essa votação expressiva, que vale como um reconhecimento à minha vida de lutas e realizações em prol da cultura pernambucana e brasileira. Agradeço a todos que estiveram, direta ou indiretamente, comigo nessa postulação, que tanto me distingue e me deixa pleno de responsabilidade", agradeceu Roberto Pereira, que também é articulista do Jornal do Commercio.

O novo membro eleito para a Cadeira nº 35 da APL, Roberto Pereira, além de professor e escritor, também já atuou como secretário de Cultura do Recife e do Estado de Pernambuco.

"A eleição reafirma o compromisso da instituição com a valorização da cultura e da literatura pernambucanas, celebrando trajetórias dedicadas ao pensamento, à palavra e à preservação da memória intelectual do estado", enfatizou Lourival Holanda.