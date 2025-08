Quais são os benefícios do whey protein? Saiba para que serve e quando é indicado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O setor de alimentos para fins especiais, que inclui grande parte das suplementações, teve um crescimento notável em 2024, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD). Entre janeiro e dezembro de, os concentrados de proteínas registraram um avanço de cerca de 3% em comparação com 2023.

Os números refletem o crescimento do consumo de suplementos como o whey protein, famoso especialmente entre frequentadores de academias, boxes de crossfit e treinos de corrida.

O que é o whey protein?

O whey protein é um suplemento proteico extraído do soro do leite. De acordo com Eliane Michele da Silva, nutricionista do Hospital Jayme da Fonte, evidências científicas comprovam que esse suplemento é excelente para ganho de massa magra e outros benefícios.

Quais são os benefícios do whey protein?

A nutricionista elenca os vários benefícios da suplementação comprovados cientificamente:

Contribui para ganho e manutenção de massa muscular;

Auxilia na recuperação pós-treino;

Pode complementar a dieta de quem tem dificuldade em atingir a necessidade proteica diária;

Ajuda na sociedade em planejamentos para emagrecimento;

Auxilia na redução da gordura corporal.

Quando o whey protein é indicado?

Eliane afirma que a suplementação proteica é necessária quando o indivíduo não consegue atingir a recomendação diária de proteína através da sua alimentação. “Geralmente com a correria do dia a dia, a maioria das pessoas não consegue atingir essa recomendação apenas com a alimentação, tendo assim que incluir a suplementação proteica em seu planejamento alimentar, que seria a inclusão, por exemplo, do whey protein”, explica.

A nutricionista também comenta sobre o horário ideal para “tomar” o whey: “A ingestão de proteína ou aminoácidos após exercícios físicos favorece a recuperação e a síntese proteica muscular. Além disso, quanto menor o intervalo entre o término do exercício e a ingestão proteica, melhor será a resposta anabólica ao exercício. Então, o melhor horário para consumir o whey seria realmente após os exercícios físicos, mas isso não é uma regra geral.”

A especialista também afirma que os intolerantes à lactose devem optar pelo whey isolado, porque é isento de lactose. “Além disso, é indicada a proteína da ervilha, do arroz, da soja, ou os blends, que são esses do arroz, da chia, do grão de bico. São proteínas completas em termos de perfil de aminoácidos, isentos de lactose riquíssimos em fibras e nutrientes de fácil digestão”, complementa.

O que acontece se consumir o whey em excesso?

De acordo com a nutricionista, o consumo excessivo de proteína pode desencadear o aumento na produção de ureia, gerando uma sobrecarga renal, além de problemas digestivos como constipação, desconforto abdominal, flatulências. “A chave é o equilíbrio para o consumo dos alimentos de forma geral”, finaliza.

Eliane reforça a importância de acompanhamento profissional com um nutricionista para aderir o whey e acompanhar a dieta.