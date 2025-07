Whey isolado e concentrado: entenda a diferença, para que serve e quando tomar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a crescente onda de wellness, pessoas têm adotado hábitos saudáveis de forma consistente para melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças. Uma das medidas mais comuns é o consumo de suplementação, especialmente de whey protein.

O setor de alimentos para fins especiais, que inclui grande parte das suplementações, teve um crescimento notável em 2024. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD) mostram que o consumo de vitaminas aumentou 9,3% entre janeiro e dezembro, na comparação com 2023. No mesmo período, os concentrados de proteínas registraram um avanço de cerca de 3%.

O que é whey protein?

O famoso whey protein é um suplemento alimentar obtido a partir do soro do leite. Esse suplemento é conhecido pela alta concentração de proteínas e pela rápida absorção pelo organismo.

“A proteína é importantíssima na nossa dieta, pois desempenha diversas funções para formar, manter e construir os tecidos do corpo. A gestão adequada mantém as defesas do nosso organismo. Elas são utilizadas na produção de enzimas e hormônios”, explica Eliane Michele da Silva, nutricionista do Hospital Jayme da Fonte.

Para que serve o whey protein?

De acordo com a nutricionista, evidências científicas comprovam que o whey protein é um excelente suplemento para ganho e manutenção de massa muscular, prevenção de sarcopenia (perda progressiva de massa e força muscular, frequentemente associada ao envelhecimento).

Além disso, a proteína de fácil digestão auxilia na recuperação pós-treino, pode complementar a dieta de quem tem dificuldade em atingir a necessidade proteica diária, ajuda na sociedade em planejamentos para emagrecimento e redução da gordura corporal.

Quem deve tomar whey protein?

A nutricionista explica que a suplementação proteica é necessária quando o indivíduo não consegue atingir a recomendação diária de proteína através da sua alimentação. “Geralmente com a correria do dia a dia, a maioria das pessoas não conseguem atingir essa recomendação apenas com a alimentação, tendo assim que incluir a suplementação proteica em seu planejamento alimentar, que seria a inclusão, por exemplo, do whey protein”, pontua.

Eliane também alerta sobre a ingestão do whey sem consultar um especialista. “O principal erro que as pessoas cometem ao usar suplementos proteicos é não procurar a ajuda de um profissional nutricionista. Ele irá avaliar, planejar e recomendar a melhor estratégia para atingir os objetivos do paciente. Quando bem indicados, os nutrientes podem atuar muito além do que imaginamos, trazendo melhoras significativas no cérebro, intestino, metabolismo e até na pressão arterial”, afirma.

Quais são os tipos de whey protein?

Uma dúvida comum para quem está pensando em comprar suplemento é qual marca e tipo de whey escolher. Eliane orienta a escolher marcas com pelo menos 20 gramas de proteína por dose, com poucos ingredientes, preferindo opções com menos aditivos, menos aromas, corante e adoçantes artificiais.

Ela explica também que o whey concentrado é o suplemento mais acessível e não possui restrições calóricas. “Indivíduos que não possuem problemas gastrointestinais e que não possuem restrições alérgicas podem tomar.”

Já o whey isolado é indicado para quem quer um produto com menos gordura e lactose, para dietas restritas, segundo a especialista. O hidrolisado tem absorção mais rápida e é indicado para quem tem digestão sensível ou busca alta performance. Ele possui ação antipertensiva, favorecendo o controle glicêmico.

“O blend é uma combinação de whey concentrado, isolado e hidrolisado. Oferece absorção gradualmente, sendo opção versátil para diferentes horários do dia e possui um bom custo-benefício”, acrescenta.

Existe horário ideal para tomar whey protein?

Outra dúvida comum está relacionada ao horário ideal para ingerir o suplemento. De acordo com a nutricionista, a ingestão de proteína ou aminoácidos após exercícios físicos favorece a recuperação e a síntese proteica muscular.

“Além disso, quanto menor o intervalo entre o término do exercício e a ingestão proteica, melhor será a resposta anabólica ao exercício. Então, o melhor horário para consumir o whey seria realmente após os exercícios físicos, mas isso não é uma regra geral”, complementa.

Pode consumir whey em excesso?

A nutricionista afirma que o consumo excessivo de proteína é difícil de ocorrer e que o que geralmente acontece é o exagero do consumo de carboidrato, que são os farináceos.

“Porém, quando existe,o consumo exagerado de qualquer alimento vai ser prejudicial à saúde. A proteína, por exemplo, pode ocasionar um aumento na produção de ureia, gerando uma sobrecarga renal e problemas digestivos como constipação, desconforto abdominal, flatulências, entre outros. Então, a chave é o equilíbrio para o consumo dos alimentos de forma geral”, explica.



Eliane reforça a importância de consultar um nutricionista antes de incorporar o whey ou outro suplemento na dieta.