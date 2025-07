Whey vegano: saiba o que é e para quem a proteína vegetal é indicada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Associado especialmente ao movimento wellness - também chamado de cultura do bem-estar -, o whey protein tem ganhado cada vez mais popularidade nos últimos anos. Outra onda crescente é a de pessoas aderindo ao vegetarianismo e ao veganismo. Contudo, muitas dessas pessoas querem consumir suplementos e se recusam a consumir alimentos de origem animal, inclusive o whey tradicional.

Uma alternativa de suplementação para essas pessoas é o whey vegano, que não tem origem animal. Prova do interesse desse público pelo produto é o aumento repentino de buscas por termos como "whey protein vegano" e "whey zero lactose" nos últimos 30 dias, de acordo com o Google Trends.

Leia Também Vegetariano e vegano: confira proteínas que podem substituir a carne

Qual a diferença entre whey protein e whey vegano?

O whey é um suplemento alimentar feito a partir da proteína do soro do leite, ou seja, um subproduto da produção de queijo. Enquanto o whey vegano é feito de fontes vegetais, como a ervilha, a soja e o arroz.

Entre as principais motivações para a ingestão desse tipo de suplemento estão o auxílio na recuperação e crescimento muscular e a saciedade e o controle do peso.

Os vegetarianos e veganos precisam tomar whey?

A nutricionista Isabelly Ramos explica que a suplementação de proteínas vegetais não é necessária para todos os vegetarianos ou veganos, pois uma dieta variada e adequada em energia é suficiente para contemplar as necessidades proteicas com alimentos.

A suplementação com whey pode ser indicada em alguns casos - Freepik

A suplementação pode ser indicada em alguns contextos, como quando o indivíduo possui deficiência nutricional e não consegue suprir as necessidades proteicas através somente da alimentação. “Ou por uma alta demanda nutricional, como no caso dos atletas ou praticantes de atividade física de alto rendimento, já que eles têm maior dificuldade em atingir rapidamente as recomendações proteicas apenas com alimentos sólidos, pela saciedade e logística”, complementa.

Outro grupo que pode precisar suplementar é o dos idosos vegetarianos ou veganos, já que que, de acordo com Izabelly, o anabolismo protéico desses indivíduos é menos eficiente. “Então muitas vezes se faz necessário para contemplar a preservação da massa magra e prevenir a sarcopenia [perda progressiva de massa e força muscular relacionada à idade]”, explica.

A especialista acrescenta também à lista as pessoas com ingestão calórica restrita ou no processo de perda de peso, pois os suplementos podem contribuir para manter a massa magra durante o emagrecimento.

“As gestantes e lactantes vegetarianas ou veganas também podem suplementar, pois muitas vezes têm dificuldade em atingir as necessidades aumentadas apenas com alimentos, devido à saciedade ou à restrição alimentar”, acrescenta.

Izabelly ressalta a importância do acompanhamento de um nutricionista profissional no processo, para que haja um bom planejamento específico para o caso de cada pessoa.