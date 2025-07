Whey ficou caro? Estes 13 alimentos ricos em proteínas podem substituir o suplemento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Queridinho entre frequentadores de academias, boxes de crossfit e treinos de corrida, o whey protein tem ganhado popularidade nos últimos anos. No entanto, na hora de fazer a compra, muitas pessoas ainda se questionam se vale a pena investir no suplemento proteico.

O whey protein é um suplemento obtido a partir do soro do leite durante a fabricação do queijo. Ele pode ser adicionado na preparação de shakes e vitaminas, além de ser usado em receitas como panquecas fit.

Por que a proteína é importante?

A nutricionista Eliane Michele da Silva, do Hospital Jayme da Fonte, explica que a proteína tem diversas funções no nosso corpo, como formar, manter e construir os tecidos do corpo. “A gestão adequada mantém as defesas do nosso organismo. Elas são utilizadas na produção de enzimas e hormônios. As enzimas são responsáveis pelas reações químicas do nosso corpo. E os hormônios, insulina, glucagon e também o hormônio do crescimento”, detalha.

Ela afirma que a quantidade ideal de proteína a ser ingerida varia de acordo com cada organismo e que a utilização do whey protein é necessária quando o indivíduo não consegue atingir a recomendação diária de proteína através da sua alimentação.

“Geralmente com a correria do dia a dia, a maioria das pessoas não consegue atingir essa recomendação apenas com a alimentação, tendo que incluir a suplementação proteica em seu planejamento alimentar, que seria a inclusão, por exemplo, do whey protein”, complementa.

Benefícios do whey

Eliane elenca os benefícios do whey:

Auxilia no ganho de massa magra;

Ajuda na prevenção de sarcopenia;

Auxilia na recuperação pós-treino;

Pode complementar a dieta de quem tem dificuldade em atingir a necessidade proteica diária;

Auxilia na preservação da massa magra e prevenir a sarcopenia (perda progressiva de massa e força muscular relacionada à idade);



Ajuda na saciedade em planejamentos para emagrecimento e redução da gordura corporal.

“É importante escolher um whey com pelo menos 20 gramas de proteína por dose, com poucos ingredientes, preferindo opções com menos aditivos, menos aromas, corante e adoçantes artificiais”, orienta a nutricionista.

Quais alimentos ricos em proteínas podem substituir o whey?

A nutricionista também elenca opções de proteínas para quem pensa em trocar o whey por produtos mais baratos: “Soja, lentilha, grão de bico, feijão preto, aveia em flocos, chia, sementes de abóbora, frango, ovo, carne bovina, leite, peixe, iogurte”. E afirma que as leguminosas no geral também são uma opção interessante.

Eliane ressalta a importância do acompanhamento de um nutricionista profissional independentemente do consumo de whey ou de outros alimentos. “De acordo com a necessidade do paciente, a gente vai montar um cardápio específico. Por exemplo, de manhã uma papa de aveia, um pão integral, ovos; para um lanche, uma banana com aveia; no almoço acrescentar feijão preto, frango grelhado ou uma carne grelhada, uma salada de lentilha, arroz integral”, finaliza.