fechar
Agenda | Notícia

Festa Esbórnia anuncia edição no Recife com open bar e surpresas em setembro

Evento que mistura música eletrônica, pagode e performances promete agitar a cidade na véspera de feriado; confira todos os detalhes!

Por Bianca Tavares Publicado em 08/08/2025 às 9:49
Imagem da Festa Esbórnia
Imagem da Festa Esbórnia - Bela Carneiro

Clique aqui e escute a matéria

A label Esbórnia, conhecida nacionalmente por unir música, performances e grandes experiências, está confirmada no Recife para uma edição especial no dia 6 de setembro, véspera de feriado.

A festa promete uma noite intensa, com full open bar e os tradicionais magic shots para animar o público.

Esbórnia traz diversidade musical e momentos únicos na pista

Com um time de DJs residentes da Esbórnia Music Stage, o evento vai além da pista de dança. Durante a noite, o público poderá vivenciar o Secret Garden, espaço dedicado à música eletrônica, e o Samba Real, momento em que o pagode toma conta, mudando a energia da festa.

Leia Também

Reconhecida por sua estrutura grandiosa, que inclui palco de LED, efeitos pirotécnicos e um repertório que mistura eletrônica, funk, pop e hip-hop, a Esbórnia mantém sua missão simples: fazer todo mundo se mexer.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 250 (pré-venda) no site da Zig Tickets. A produção local é da Agência Delux, que também pode ser acompanhada pelo perfil @agenciadelux no Instagram.

Leia também

5 restaurantes para levar o seu pai neste Dia dos Pais no Recife!
Dia dos Pais

5 restaurantes para levar o seu pai neste Dia dos Pais no Recife!
Pabllo Vittar agita o Recife com o Club Vittar nesta sexta (8)
CLUBBER

Pabllo Vittar agita o Recife com o Club Vittar nesta sexta (8)

Compartilhe

Tags