Festa Esbórnia anuncia edição no Recife com open bar e surpresas em setembro

Evento que mistura música eletrônica, pagode e performances promete agitar a cidade na véspera de feriado; confira todos os detalhes!

A label Esbórnia, conhecida nacionalmente por unir música, performances e grandes experiências, está confirmada no Recife para uma edição especial no dia 6 de setembro, véspera de feriado.

A festa promete uma noite intensa, com full open bar e os tradicionais magic shots para animar o público.

Esbórnia traz diversidade musical e momentos únicos na pista

Com um time de DJs residentes da Esbórnia Music Stage, o evento vai além da pista de dança. Durante a noite, o público poderá vivenciar o Secret Garden, espaço dedicado à música eletrônica, e o Samba Real, momento em que o pagode toma conta, mudando a energia da festa.

Reconhecida por sua estrutura grandiosa, que inclui palco de LED, efeitos pirotécnicos e um repertório que mistura eletrônica, funk, pop e hip-hop, a Esbórnia mantém sua missão simples: fazer todo mundo se mexer.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 250 (pré-venda) no site da Zig Tickets. A produção local é da Agência Delux, que também pode ser acompanhada pelo perfil @agenciadelux no Instagram.