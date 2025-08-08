Festa Esbórnia anuncia edição no Recife com open bar e surpresas em setembro
Evento que mistura música eletrônica, pagode e performances promete agitar a cidade na véspera de feriado; confira todos os detalhes!
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A label Esbórnia, conhecida nacionalmente por unir música, performances e grandes experiências, está confirmada no Recife para uma edição especial no dia 6 de setembro, véspera de feriado.
A festa promete uma noite intensa, com full open bar e os tradicionais magic shots para animar o público.
Esbórnia traz diversidade musical e momentos únicos na pista
Com um time de DJs residentes da Esbórnia Music Stage, o evento vai além da pista de dança. Durante a noite, o público poderá vivenciar o Secret Garden, espaço dedicado à música eletrônica, e o Samba Real, momento em que o pagode toma conta, mudando a energia da festa.
Reconhecida por sua estrutura grandiosa, que inclui palco de LED, efeitos pirotécnicos e um repertório que mistura eletrônica, funk, pop e hip-hop, a Esbórnia mantém sua missão simples: fazer todo mundo se mexer.
Os ingressos estão à venda a partir de R$ 250 (pré-venda) no site da Zig Tickets. A produção local é da Agência Delux, que também pode ser acompanhada pelo perfil @agenciadelux no Instagram.