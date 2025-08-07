Pabllo Vittar agita o Recife com o Club Vittar nesta sexta (8)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Projeto Club Vittar já passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo, e desembarca na capital pernambucana com direito à performances de drag queens

Clique aqui e escute a matéria

Drag queen mais famosa do mundo, Pabllo Vittar desembarca no Recife para um projeto mais que especial. Trata-se do Club Vittar, onde a cantora fica à frente das pick-ups e revela seu lado DJ com o público.

O evento acontece no Recife já nesta sexta-feira (8), no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, e os ingressos ainda estão à venda.

Pabllo já se apresentou com seu clube em São Paulo e Rio de Janeiro, e segue em turnê com esse projeto em outras cidades brasileiras. "A cultura clubber está presente na minha vida, é uma referência para mim e foi tema do meu bloco de carnaval deste ano. Estou desenvolvendo este projeto há um tempo e agora vou viajar pelo Brasil mostrando para os meus fãs outra faceta minha. Estou muito feliz quero todo mundo me acompanhando", convida a cantora.

Club Vittar no Recife

O Club Vittar é promovido pelo selo Gola Crew, e terá duas áreas: pista e open bar. Além de Pabllo, o evento terá performances das drag queens Ruby Nox e Mellody Queen, do reality show 'RuPaul's Drag Race Brasil'. A line-up também conta com IDLibra e Dandarona, nomes consolidados da cena clubber pernambucana.

Serviço