Agenda | Notícia

Pabllo Vittar agita o Recife com o Club Vittar nesta sexta (8)

Projeto Club Vittar já passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo, e desembarca na capital pernambucana com direito à performances de drag queens

Por Samantha Oliveira Publicado em 07/08/2025 às 16:58
Pabllo Vittar em 'Noitada'
Pabllo Vittar em 'Noitada' - GABRIEL RENNE

Clique aqui e escute a matéria

Drag queen mais famosa do mundo, Pabllo Vittar desembarca no Recife para um projeto mais que especial. Trata-se do Club Vittar, onde a cantora fica à frente das pick-ups e revela seu lado DJ com o público.

O evento acontece no Recife já nesta sexta-feira (8), no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, e os ingressos ainda estão à venda.

Pabllo já se apresentou com seu clube em São Paulo e Rio de Janeiro, e segue em turnê com esse projeto em outras cidades brasileiras. "A cultura clubber está presente na minha vida, é uma referência para mim e foi tema do meu bloco de carnaval deste ano. Estou desenvolvendo este projeto há um tempo e agora vou viajar pelo Brasil mostrando para os meus fãs outra faceta minha. Estou muito feliz quero todo mundo me acompanhando", convida a cantora.

Club Vittar no Recife

O Club Vittar é promovido pelo selo Gola Crew, e terá duas áreas: pista e open bar. Além de Pabllo, o evento terá performances das drag queens Ruby Nox e Mellody Queen, do reality show 'RuPaul's Drag Race Brasil'. A line-up também conta com IDLibra e Dandarona, nomes consolidados da cena clubber pernambucana.

Serviço

  • Club Vittar
  • Data: Sexta, 8 de agosto
  • Horário: 22h - 5h
  • Local: Mirante Paço Alfândega
  • Ingressos: R$ 130 (Pista Social), R$ 200 (Pista Inteira) e R$ 280 (Open Bar) via Sympla

