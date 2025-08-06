Ana Carolina comemora 25 anos de carreira com turnê inédita no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ana Carolina comemora 25 anos de carreira com turnê "25 Anas", trazendo ao Recife espetáculo imersivo repleto de hits e novidades no Classic Hall

Ana Carolina, uma das vozes mais potentes e influentes da música brasileira, retorna ao Recife para celebrar um marco em sua trajetória: 25 anos de carreira. A artista sobe ao palco do Classic Hall, em Olinda, no dia 11 de outubro com a turnê inédita “25 Anas”, um espetáculo que propõe uma imersão musical e cênica por diferentes fases de sua história artística. Os ingressos estão à venda na bilheteria da casa e no site Bilheteria Digital.

A turnê, que estreou em julho no Rio de Janeiro e percorre diversas capitais brasileiras, é dirigida por Jorge Fajalla, também responsável pelo sucesso de “Ana Canta Cássia” e tem produção da Global Music. O ponto de partida do show é a fusão simbólica de dois versos marcantes da carreira de Ana Carolina: “O tempo faz tudo valer a pena e nem o erro é desperdício”, de “O Avesso dos Ponteiros”, e “Se precisar de alguma coisa / vá lá no meu armazém / Tem de tudo, quase tudo tem”, de “Armazém”.

Assim, nasce um verdadeiro “armazém de Anas”, uma celebração das múltiplas vozes, estilos e personas que compõem sua obra.

No palco, Ana conduz o público por uma jornada dividida em cinco atos não cronológicos — A História, A Paixão, A Memória, O Reencontro e A Celebração — mesclando grandes sucessos que marcaram gerações com interpretações inéditas do novo EP Ainda Já, apresentadas ao vivo pela primeira vez. A experiência ganha força com recursos visuais de alto impacto, como projeções em LED, cenografia detalhada e uma direção quase cinematográfica.

“Revisitar esses 25 anos é essencial, mas também quero olhar para o agora e para o que ainda está por vir. Essas novas canções refletem meu presente e antecipam os caminhos que quero seguir nos próximos anos”, afirma Ana Carolina.

O show no Classic Hall promete reforçar a conexão intensa da artista com o público pernambucano, entregando uma noite inesquecível, potente e recheada de hits.