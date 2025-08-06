Ana Carolina comemora 25 anos de carreira com turnê inédita no Recife
Ana Carolina comemora 25 anos de carreira com turnê "25 Anas", trazendo ao Recife espetáculo imersivo repleto de hits e novidades no Classic Hall
Ana Carolina, uma das vozes mais potentes e influentes da música brasileira, retorna ao Recife para celebrar um marco em sua trajetória: 25 anos de carreira. A artista sobe ao palco do Classic Hall, em Olinda, no dia 11 de outubro com a turnê inédita “25 Anas”, um espetáculo que propõe uma imersão musical e cênica por diferentes fases de sua história artística. Os ingressos estão à venda na bilheteria da casa e no site Bilheteria Digital.
A turnê, que estreou em julho no Rio de Janeiro e percorre diversas capitais brasileiras, é dirigida por Jorge Fajalla, também responsável pelo sucesso de “Ana Canta Cássia” e tem produção da Global Music. O ponto de partida do show é a fusão simbólica de dois versos marcantes da carreira de Ana Carolina: “O tempo faz tudo valer a pena e nem o erro é desperdício”, de “O Avesso dos Ponteiros”, e “Se precisar de alguma coisa / vá lá no meu armazém / Tem de tudo, quase tudo tem”, de “Armazém”.
Assim, nasce um verdadeiro “armazém de Anas”, uma celebração das múltiplas vozes, estilos e personas que compõem sua obra.
No palco, Ana conduz o público por uma jornada dividida em cinco atos não cronológicos — A História, A Paixão, A Memória, O Reencontro e A Celebração — mesclando grandes sucessos que marcaram gerações com interpretações inéditas do novo EP Ainda Já, apresentadas ao vivo pela primeira vez. A experiência ganha força com recursos visuais de alto impacto, como projeções em LED, cenografia detalhada e uma direção quase cinematográfica.
“Revisitar esses 25 anos é essencial, mas também quero olhar para o agora e para o que ainda está por vir. Essas novas canções refletem meu presente e antecipam os caminhos que quero seguir nos próximos anos”, afirma Ana Carolina.
O show no Classic Hall promete reforçar a conexão intensa da artista com o público pernambucano, entregando uma noite inesquecível, potente e recheada de hits.