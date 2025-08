Festival Sabores Apipucos estreia neste sábado com comida, música e programação para toda a família

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento ao ar livre no Parque de Apipucos tem curadoria da Abrasel e conta com participação do chefs e empreendedores. Confira todos os detalhes!

Está quase tudo pronto para a estreia do Festival Sabores Apipucos, que começa no próximo sábado (09/08), no Parque de Apipucos, e promete movimentar os fins de semana da Zona Norte com gastronomia autoral, música ao vivo e um ambiente voltado para toda a família.

A poucos dias do início, o evento já reúne dezenas de expositores confirmados, a maioria do segmento de alimentos e bebidas, e segue com inscrições abertas, em sistema de curadoria rotativa.

Mais do que um evento gastronômico, o festival nasce como um espaço de experiências afetivas e coletivas — uma extensão do parque pensada para quem aprecia boa comida, cultura e convivência ao ar livre.

Realizado todos os sábados, das 12h às 21h, o festival foi concebido para quem já frequenta o parque e também para quem busca novas opções para almoçar, jantar e aproveitar o dia com tranquilidade, em contato com a natureza.

A programação contempla também o público infantil, com oficinas de slime e de Bobbie Goods, além de uma área de jogos com fliperama, totó, sinuca e outras atrações pensadas para crianças e adolescentes. Dois reforços de peso contribuem para consolidar o projeto.

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) passou a integrar a curadoria do evento, colaborando com a seleção dos expositores e somando sua experiência no setor de alimentação.

“Para a Abrasel, é uma alegria contribuir com a curadoria de um evento que valoriza a gastronomia como experiência cultural e de afeto. O Festival Sabores Apipucos reúne ingredientes essenciais para o fortalecimento do setor: qualidade, inovação, protagonismo local e uma conexão genuína com o público”, afirma Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

Também participa do festival o chef Raphael Vasconcelos, convidado e parceiro do projeto, que atua na construção da proposta gastronômica e na valorização da cozinha local.

“O Festival Sabores Apipucos é um projeto que nasce com propósito, que valoriza ingredientes da nossa terra e os talentos que levam a cozinha pernambucana para cada prato. Além de celebrar tradições, o festival projeta novos caminhos para a nossa gastronomia. Estou honrado em contribuir com esse movimento e animado com tudo que ainda vamos viver através dele”, afirma Raphael.

SERVIÇO:

Festival Sabores Apipucos