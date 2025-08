Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã realiza concerto com homenagem ao Dia dos Pais no Recfe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em clima de homenagem ao Dia dos Pais, a Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã realiza concerto neste sábado, 9 de agosto, às 18h, na Basílica Menor do Sagrado Coração de Jesus (Igreja do Colégio Salesiano), no centro do Recife. A apresentação tem entrada gratuita e classificação livre, sendo um convite para toda a família na data que antecede o Dia dos Pais.

Sob a regência do maestro Jadson Dias, o concerto celebra o talento artístico-musical dos jovens instrumentistas e presta homenagem aos pais presentes. Além do repertório principal, com obras clássicas da Música de Concerto, o evento conta com uma apresentação especial de um quarteto de trombones, que executará De volta pro meu aconchego, canção de Dominguinhos especialmente selecionada para a ocasião.

Um dos momentos mais esperados da noite será a execução da Sonata para violoncelo, de Antonio Vivaldi, com solo da jovem violoncelista Ester Mouta, destaque entre os talentos formados pela Orquestra Criança Cidadã.

Para o maestro Jadson Dias, o concerto vai além da performance musical. “O nosso desejo é que cada pessoa presente, especialmente os pais, sinta-se tocada e conectada com seus filhos e com a música. Este concerto é uma forma de agradecer pela presença, pelo apoio e pelo amor que inspira tantos dos nossos jovens músicos”, destaca o maestro.

O calendário completo da Orquestra Criança Cidadã está disponível online, no site do projeto social: https://orquestracriancacidada.org.br/concertos.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realização da Funarte, com patrocínio máster da CAIXA e do Governo Federal.

SERVIÇO

[MÚSICA] Orquestra Criança Cidadã — Concerto da Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã

Data: 9 de agosto de 2025

9 de agosto de 2025

Entrada: Gratuita

Local: Basílica Menor do Sagrado Coração de Jesus (Igreja do Colégio Salesiano)

Classificação: Livre

Patrocínio: Caixa e Governo Federal