Clube das Pás celebra os 26 anos da Banda Chamas do Brega neste domingo (10)

Para comemorar essa data especial, o tradicional clube recifense recebe grandes nomes do brega pernambucano em uma noite dançante.

Uma homenagem ao brega recifense! Neste domingo (10), o tradicional Clube das Pás, no Recife, será palco de uma noite especial para os amantes do brega romântico: a casa celebra os 26 anos de trajetória da Banda Chamas do Brega.

O repertório vai reunir os grandes clássicos que marcaram época, como PM do Amor, Ao Mundo Vou Contar, Artigo De Vitrine, Volta Meu Amor, Carta de Amor, Nossa Canção e Estrela da Noite.

A noite também surpresas preparadas especialmente para o momento comemorativo, e contará com a participação de outras atrações da cena brega como: Banda Paixão Brasileira do Brega, Bila do Brega, Gino Liver e Marlene Andrade.

Nomes como Renatinho Expresso, Will Nuance e Orquestra das Pás também marcarão presença.







Fundada em 1998, a Banda Chamas do Brega conquistou o público com seu estilo autêntico, letras apaixonadas e presença marcante nos palcos. Atualmente, a banda é formada pela cantora Edna Lima e Will Sampaio.

Os ingressos custam R$30,00 (Meia para todos até as 21h). O Clube das Pás fica na Rua Odorico Mendes, nº 263 - Campo Grande, Recife. Para maiores informações pelo telefone (81) 3223-2390.

SERVIÇO

Aniversário de 26 anos da Banda Chamas do Brega

Atrações: Chamas do Brega, Banda Paixão Brasileira do Brega, Bila do Brega, Gino Liver, Marlene Andrade, Renatinho Expresso, Will Nuance e Orquestra das Pás.

Local: Clube das Pás – Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife – PE

Data: Domingo, 10 de agosto de 2025

Horário: A partir das 13h

Ingressos: R$ 30

Informações: (81) 3242-7522 / @clubedaspasoficial