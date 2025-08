Professores do Cadastro de Reserva acionam TCE sobre ocupação de vagas por temporários na educação do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma comissão formada por professores aprovados no último concurso público promovido pela Prefeitura do Recife, em 2023, e que permanecem no Cadastro de Reserva (CR), protocolaram um processo no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) denunciando a manutenção de contratos temporários para as vagas nas salas de aula.

O grupo argumenta que a situação contraria o artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece a obrigatoriedade de preenchimento de cargos públicos por meio de concurso, e veda a contratação temporária quando há candidatos aprovados aguardando nomeação.

Comissão pede atuação coerente do TCE com base em precedentes

Em material enviado à imprensa, os professores cobram do conselheiro responsável pelo processo, Ranilson Ramos, uma postura alinhada à que o Tribunal adotou em municípios como Olinda e Itambé, onde o TCE recomendou a substituição dos contratos temporários por concursados.

“Esperamos que o Tribunal de Contas mantenha a coerência de suas ações e atue com a mesma energia. A educação pública precisa ser fortalecida com professores concursados, como determina a lei”, afirmou a comissão do cadastro reserva em nota.

Levantamento entregue ao MPPE aponta ocupação de vagas por temporários

A denúncia apresentada ao TCE-PE é embasada por um levantamento entregue anteriormente ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), no dia 27 de julho.

A solicitação partiu do próprio MPPE durante audiência realizada em 21 de junho, e o estudo contou com o apoio do Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere), com base em dados do Portal da Transparência.

O levantamento apresentado mostra 887 professores I e 246 professores II atuando com contratos temporários. Enquanto 191 professores I e 105 professores II aprovados no concurso seguem aguardando convocação no Cadastro de Reserva.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação do Recife e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

