Circuito Literário de Pernambuco 2025 chega à etapa final em Recife com programação gratuita

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com o tema "A justiça socioambiental num contexto de leituras do mundo", a feira traz debates, oficinas, lançamentos de livros, rodas de conversa

Clique aqui e escute a matéria

O Circuito Literário de Pernambuco (Clipe) 2025 chega ao Recife para a sua quarta e última etapa. O evento será realizado nesta quinta-feira (07) e seguirá até o dia 13 de agosto, no Centro de Convenções, em Olinda, das 9h às 21h, com entrada gratuita.

Com o tema “A justiça socioambiental num contexto de leituras do mundo”, a feira traz uma agenda diversificada, com debates, oficinas, lançamentos de livros, rodas de conversa e atividades para todas as idades. A ampla grade cultural reunirá palestrantes, escritores e profissionais de destaque nacional na área socioambiental, promovendo reflexões e diálogos que conectam literatura e sustentabilidade.

Dentro das atividades do Clipe, que já passou pelas cidades de Serra Talhada, Caruaru e Petrolina, haverá a participação de artistas de projeção nacional, como o cantor e compositor Maciel Melo, o professor, escritor e contador de histórias infantis Filipe Macedo, o ex-jogador de futebol e eterno capitão da Seleção Brasileira Cafú, e o Grupo Musical Filhos da Terra Sol.

Completam a programação a cantora Irah Caldeira, o cantor Josildo Sá, a administradora e especialista em carreira Thaís Roque, e uma das mais tradicionais e premiadas agremiações carnavalescas do Recife, a Gigantes do Samba.

Bônus Livro

Os servidores efetivos e contratados que estejam em pleno exercício de suas funções na SEE poderão adquirir livros e materiais didáticos por meio do “Bônus Livro”, regulamentado em maio deste ano. Esse benefício será disponibilizado por meio de um cartão magnético, intransferível e personalizado, com a identificação do servidor.

O valor do benefício foi reajustado em 2025: professores receberão R$ 1.045,60 (antes, R$ 1 mil), enquanto analistas e assistentes passarão a receber R$ 522,80 (anteriormente, R$ 500).

Segundo a SEE, a iniciativa irá beneficiar diretamente cerca de 40 mil docentes e profissionais da rede estadual. A distribuição dos cartões será realizada pelas respectivas Gerências Regionais de Educação (GREs), de acordo com o período de realização de cada etapa (região) da feira. Caso o beneficiário não possa retirar seu cartão na GRE, a SEE disponibilizará um estande na feira para atender aos profissionais da educação e realizar a entrega dos cartões.

Programação Polo Recife e Região Metropolitana

Dia 07/08/2025 - Quinta-feira



09:00 - Banda Marcial – Escola Rotary Alto do Pascoal Itinerante

09:20 - Apresentação Cultural – EREM Beberibe Itinerante

09:40 - Apresentação Cultural – EREM Santa Paula Frassinetti Itinerante

10:00 - Solenidade de Abertura com a Governadora – Homenagem ao Professor(a) Homenageado(a) e Aluno(a) Escritor(a) da GRE Recife Norte

13:30 - Banda Marcial – EREM Rosa de Magalhães

14:00 - Filipe Macedo

15:00 - MOMENTO GERÊNCIA (SEE)

16:00 - Gigantes do Samba

18:00 - Benil e Banda



Dia 08/07/2025 - Sexta-feira



09:00 - Banda Marcial – EREF Senador Nilo de Souza Coelho

10:00 - Bartira Ferraz e Tatiana Valença

11:00 - Lúcia Serrano e César Nunes

13:00 - Banda Marcial – EREM Amaury de Medeiros

13:30 - Apresentação Cultural - EREFEM Monte Verde

14:00 - Homenagem ao Professor homenageado, professor escritor e aluno escritor da GRE Recife Sul

15:00 - Filipe Macedo

16:00 - Bartira Ferraz e Tatiana Valença

17:00 - Renata Fernandes – Contação de histórias infantis

18:00 - Irah Caldeira



Dia 09/07/2025 - Sábado



09:00 - Banda Marcial – Erem João Pessoa Guerra

10:00 - Homenagem ao professor homenageado, professor escritor e aluno escritor da GRE Metropolitana Norte

11:00 - Moreira de Acopiara

13:00 - Banda Marcial – Erem Santa Ana

13:30 - Apresentação cultural – Erem de Olinda

14:00 - Espetáculo Teatral Frei Caneca

15:00 - Moreira de Acopiara

16:00 - Renata Fernandes – Contação de histórias infantis

17:00 - Carol Levy

18:00 - Josildo Sá



Dia 10/08/2025 - Domingo



09:00 - Banda Marcial – Erem Saturnino de Brito

10:00 - Thais Roque

11:00 - Mariah Morais

13:00 - Banda Marcial – Erem Deputado Oscar Carneiro

13:30 - Apresentação cultural – Grupo de Dança Erem Pastor José Florêncio

14:00 - Homenagem ao professor homenageado, professor escritor e aluno escritor da GRE Metropolitana Sul

15:00 - Thais Roque

16:00 - Roda de conversa com Mariah Moraes e as Mulheres do Brasil

18:00 - Maciel Melo



Dia 11/08/2025 - Segunda Feira



09:00 - Banda Marcial – Escola Técnica Estadual (ETE) Maria José Vasconcelos

09:30 - Apresentação cultural – Escola Técnica Estadual (ETE) José Joaquim da Silva

10:00 - Cafú e Mariah Morais

11:00 - Marina Bastos Estande

13:00 - Banda Marcial – Erem Doutor Alexandrino da Rocha

13:30 - Apresentação cultural – Escola Técnica Estadual (ETE) Célia de Souza Leão Arraes de Alencar

14:00 - Homenagem ao Professor homenageado, professor escritor e aluno escritor da GRE Mata Centro - Vitória

15:00 - Cafú e Mariah Morais

16:00 - Marina Bastos

18:00 - Sarah Leandro



Dia 12/08/2025 - Terça-feira



09:00 - Banda Marcial – Erem Antônio Correia de Oliveira Andrade

10:00 - Homenagem ao professor homenageado, professor escritor e aluno escritor da GRE Mata Norte – Nazaré da Mata

11:00 - Maria Senhora – palestra, literatura de cordel, toada, música e muito mais

13:00 - Banda Marcial – Erem Joaquim Olavo

13:30 - Dança Cultural – Erem Joaquina Lira

14:00 - Momento gerência (SEE)

15:00 - Maria Senhora – palestra, literatura de cordel, toada, música e muito mais

18:00 - Vanessa Cardoso



Dia 13/08/2025 - Quarta-feira



09:00 - Banda Marcial – Escola Gabriela Mistral

10:00 - Momento gerência (SEE)

13:00 - Banda Marcial – Erem Dom Vital

13:30 - Apresentação cultural – Erem Santa Paula Frassinetti

14:00 - Momento gerência (SEE)

15:00 - Roda de conversa com representantes estudantis dos Programas Parlamento Juvenil do Mercosul, Jovem Senador e Jovens Embaixadores

16:00 - Maracatus

18:00 - Grupo Musical Filhos da Terra Sol