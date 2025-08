4 autoras que escrevem como se estivessem te olhando nos olhos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Se você gosta de livro que explora questões profundas, pode se interessar por autoras com escrita íntima, que criam uma conversa direta com o leitor

Clique aqui e escute a matéria

Se você gosta de livros mais introspectivos e que te fazem refletir sobre assuntos e questões profundas humanas, talvez se interesse por autoras que têm uma escrita íntima e pessoal.

Há diversas autoras de livros que se destacam por criar uma sensação única de conversa direta e proximidade com o leitor.

Aqui estão algumas sugestões de autoras para você se aprofundar nas obras.

Clarice Lispector:

Clarice tem muitos admiradores por seu estilo único de escrita. Seus textos trazem um profundo mergulho na alma e na consciência.

Ela escreve de maneira bonita e chama o leitor para refletir junto com ela ou com o personagem principal. Essa certamente é uma das suas principais marcas registradas.

Algumas obras para conhecer:

Virginia Woolf:

Em obras como "Um teto todo seu", a autora conversa diretamente com as leitoras e levanta questões para fazer quem está lendo pensar mais.

A intimidade do seu texto traz uma experiência especial de diálogo na leitura.

Algumas obras para conhecer:

Conceição Evaristo:

A autora tem uma escrita sensível e forte, explorando temas como identidade, memória e pertencimento. Sua voz é próxima e ela busca conversar com o leitor de uma forma única.

Algumas obras para conhecer:

Lygia Fagundes Telles:

Lygia Fagundes Telles gosta de criar personagens complexos e tem uma escrita do tipo que faz com que o leitor se sinta parte do universo narrativo, como se estivesse presente observando todas as cenas.

Algumas obras para conhecer:

Já experimentou a leitura no kindle?

O Kindle é um leitor digital compacto e leve, ideal para quem busca praticidade. Ele é pequeno, prático e tem uma luz frontal ajustável e o modo noturno que permitem que você leia confortavelmente em qualquer momento do dia. Compre aqui.