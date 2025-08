Governo de Pernambuco nomeia 197 novos analistas e assistentes para a educação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desde 2023, já são 1.599 analistas e 1.062 assistentes nomeados para a rede estadual. As nomeações foram divulgadas no Diário Oficial do Estado.

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Educação, segue ampliando o número de profissionais dedicados à rede estadual de ensino. Nesta terça-feira (5), a governadora Raquel Lyra (PSDB) nomeou mais de 197 profissionais da área, sendo 120 analistas em gestão educacional e 77 assistentes administrativos.

As nomeações foram divulgadas no Diário Oficial do Estado, por meio dos atos nº 5.301 e 5.302.

Quantidade de vagas além do previsto

Com as novas nomeações, a atual gestão estadual já soma 1.599 analistas e 1.062 assistentes nomeados desde 2023, ultrapassando as vagas previstas no edital do último concurso, que determinava o chamamento de 500 analistas e 96 assistentes.

As convocações fazem parte do concurso público regido pela Portaria Conjunta SAD/SE nº 113, de 19 de julho de 2022, e reforçam o compromisso do estado com a valorização do serviço público e a presença de profissionais qualificados em todas as regiões.

Aposta na valorização da educação

“Fortalecer a educação é prioridade no nosso governo, e, através do Juntos pela Educação, estamos investindo R$ 5,5 bilhões para, como o nome do programa já diz, trabalharmos em parceria — Governo e servidores — e elevar ainda mais a qualidade do ensino no Estado. Quero dar as boas-vindas aos novos analistas e assistentes e dizer que contamos com vocês para essa missão”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Gestão educacional mais eficiente

O secretário de Educação, Gilson Monteiro, ressaltou a importância da medida para qualificar a gestão pública.

"A nomeação desses profissionais é mais um passo importante no fortalecimento da nossa rede. Estamos investindo em uma gestão educacional cada vez mais eficiente, com equipes técnicas qualificadas e presentes em todo o Estado. Ao ampliar esse quadro de analistas e assistentes, reforçamos nosso compromisso com a valorização do serviço público e com uma educação que atenda, com qualidade, às necessidades das escolas e dos estudantes pernambucanos", disse o titular da pasta.

Distribuição das especialidades

A nova convocação contempla profissionais de diversas áreas de especialização, sendo 44 analistas com especialidade em Nutrição, 57 em Pedagogia, 13 da especialidade Geral, 4 em Direito e 2 em Serviço Social, além dos 77 assistentes administrativos educacionais.

Com esse reforço, todos atuarão em unidades da Secretaria de Educação, ampliando ainda mais o atendimento às necessidades das Gerências Regionais de Educação (GREs) e qualificando a gestão educacional em todo o estado.



