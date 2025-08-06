fechar
Agenda | Notícia

Jonas Intense: Jonas Esticado anuncia retorno do projeto e gravação do DVD no Recife

Após seis anos, Jonas Esticado relança o projeto Jonas Intense com show em Recife e gravação de DVD marcada para 27 de setembro

Por Catêrine Costa Publicado em 06/08/2025 às 20:57
Jonas Intense
Jonas Intense - Divulgação

O cantor Jonas Esticado surpreendeu os fãs do forró com uma novidade: após seis anos, o projeto Jonas Intense voltará aos palcos de todo o Brasil, ainda mais intenso e animado.

Escolhendo a capital pernambucana para dar o start à nova turnê, a apresentação acontecerá no dia 27 de setembro, com a gravação do DVD ‘Jonas Intense in Recife’.

Dono dos hits ‘Investe em mim’, ‘Com amor não se brinca’ e ‘Contrário’, o cantor promete uma temporada ainda melhor, com mais de três horas de duração, setlist inédito e convidados especiais, que serão anunciados em breve.

Preparado para fazer história, os ingressos para o Jonas Intense começam a ser vendidos nesta quarta-feira (06) e custam a partir de R$ 90, à venda no Ticket Folia ou online no site da Ticket Simples.

O local, assim como outras informações, serão anunciados em breve.

 

