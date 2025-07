Manifestantes bloqueiam ponte Beberibe em protesto por feirante assassinado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Manifestantes interditaram trechos da ponte Beberibe, importante ligação entre os municípios de Recife e Olinda, em protesto pela morte do feirante Joab Francisco Bezerra, de 28 anos. O ato incluiu o bloqueio da estrada do Cainga, com uso de pneus, pedaços de madeira e móveis, e também se estendeu à avenida Marginal, que acompanha o rio Beberibe.

Bezerra era conhecido na região pela banca que mantinha na ponte e trabalhava com venda de frutas e verduras. O protesto reuniu familiares, amigos e moradores locais, que reivindicam agilidade nas investigações e respostas das autoridades.

Detalhes do crime

Joab Bezerra foi morto na última quinta-feira, após retornar de uma compra no Ceasa, onde havia adquirido mercadorias para revenda. Segundo familiares, ele saiu de casa com R$ 5 mil e manifestou preocupação antes de sair, dizendo ter um "pressentimento ruim".

No caminho de volta, entre os bairros de Passarinho e Caixa d'Água, foi abordado por um motociclista desconhecido que disparou dois tiros à queima-roupa. Bezerra morreu no local.

Família questiona investigação

Os parentes do feirante apontam inconsistências na versão do motorista da Kombi que havia sido fretada por Joab e relatam o desaparecimento do condutor após o crime. Também foi registrada a ausência de R$ 3 mil e do celular da vítima.

A família suspeita de crime premeditado e pede uma apuração mais rápida. "A polícia não me dá retorno, a polícia não faz nada", afirmou Samara, esposa da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu negociações com os manifestantes, que reduziram o bloqueio. O Corpo de Bombeiros também esteve no local para resfriar a pista após os incêndios provocados pelos objetos queimados durante o ato.

Familiares e manifestantes permaneceram sentados no asfalto em forma de protesto, mas posteriormente liberaram o tráfego. Ainda assim, afirmam que os atos podem continuar até que haja avanço nas investigações.

Comunidade cobra respostas

A morte de Joab Bezerra mobilizou não apenas seus familiares, mas também comerciantes e moradores da região. A banca mantida por ele na ponte de Beberibe era ponto de referência local, e seu assassinato gerou comoção entre clientes e vizinhos.

A comunidade segue acompanhando os desdobramentos do caso e cobrando medidas das autoridades de segurança para esclarecer o crime e responsabilizar os envolvidos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />