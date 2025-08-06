José Augusto adia shows em Recife e Campina Grande por problema de saúde

Os shows da turnê “Paixão em Dose Dupla”, que reuniria José Augusto e Alcione nesta sexta-feira (8), no Classic Hall, em Recife, e no sábado (9), em Campina Grande, precisaram ser adiados. Segundo a produção, o motivo é um problema de saúde do cantor José Augusto.

A apresentação em Recife foi remarcada para o dia 14 de novembro, e a de Campina Grande para o dia 15 de novembro, mantendo a programação original com os dois artistas no palco.

Confira abaixo as notas oficiais divulgadas pelo Classic Hall e pelo artista:

COMUNICADO OFICIAL – CLASSIC HALL Informamos que, por motivo de saúde do artista José Augusto, o evento "Paixão em Dose Dupla", previsto para esta sexta-feira, no Classic Hall, foi adiado para o dia 14 de novembro. A nova data contará com os shows de José Augusto e Alcione, conforme originalmente programado. Os ingressos adquiridos permanecem válidos para a nova data. Caso opte pelo reembolso, pedimos que entre em contato através dos nossos canais de atendimento. Desejamos uma rápida recuperação ao artista e agradecemos desde já a compreensão de todos.