José Augusto adia shows em Recife e Campina Grande por problema de saúde
Shows da turnê "Paixão em Dose Dupla" com José Augusto e Alcione, previstos para agosto, foram adiados para novembro por motivos de saúde
Clique aqui e escute a matéria
Os shows da turnê “Paixão em Dose Dupla”, que reuniria José Augusto e Alcione nesta sexta-feira (8), no Classic Hall, em Recife, e no sábado (9), em Campina Grande, precisaram ser adiados. Segundo a produção, o motivo é um problema de saúde do cantor José Augusto.
A apresentação em Recife foi remarcada para o dia 14 de novembro, e a de Campina Grande para o dia 15 de novembro, mantendo a programação original com os dois artistas no palco.
Confira abaixo as notas oficiais divulgadas pelo Classic Hall e pelo artista:
COMUNICADO OFICIAL – CLASSIC HALL
Informamos que, por motivo de saúde do artista José Augusto, o evento “Paixão em Dose Dupla”, previsto para esta sexta-feira, no Classic Hall, foi adiado para o dia 14 de novembro. A nova data contará com os shows de José Augusto e Alcione, conforme originalmente programado.
Os ingressos adquiridos permanecem válidos para a nova data. Caso opte pelo reembolso, pedimos que entre em contato através dos nossos canais de atendimento.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Desejamos uma rápida recuperação ao artista e agradecemos desde já a compreensão de todos.
COMUNICADO OFICIAL – JOSÉ AUGUSTO
A LC Entretenimento, escritório responsável pela carreira do cantor José Augusto, informa ao público, fãs, parceiros e amigos que, devido a uma crise de diverticulite, será necessário adiar os shows que aconteceriam nos dias 08 e 09 de agosto, nas cidades de Recife e Campina Grande, respectivamente.
Prezando sempre pelo bem-estar do artista e pelo respeito ao seu público, as apresentações foram remarcadas para os dias:
14 de novembro – Recife (PE)
15 de novembro – Campina Grande (PB)
José Augusto lamenta profundamente por qualquer transtorno causado e agradece, com carinho, toda a compreensão e apoio neste momento delicado.
A saúde do artista é nossa prioridade e, conforme orientações médicas, ele permanecerá em repouso e tratamento, buscando uma recuperação rápida e completa.