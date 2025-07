Pabllo Vittar anuncia turnê do "Halloween da Pabllo"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com realização da Opus Entretenimento e MTDRS, turnê nacional abre pré-venda em 10 de julho, com exclusividade para fãs e associados Clube Opus

Clique aqui e escute a matéria

O sexto ano do “Halloween da Pabllo”, tradicional festa da cantora Pabllo Vittar, chega com novidades em 2025! Pela primeira vez desde a sua criação, em 2019, o evento será apresentado em três cidades brasileiras, além de São Paulo. A turnê de Halloween é uma realização da Opus Entretenimento e MTRS e terá quatro shows, marcando um novo momento para o evento.

Com a temática “Alice: Madness”, as apresentações serão realizadas nos dias 10, 11, 17 e 25 de outubro em Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. “Esse ano montamos um show completamente diferente de tudo que já fiz, estou super ansiosa! Vamos celebrar a criatividade, caprichar nos looks e se jogar na pista”, diz Pabllo Vittar.

A artista ressalta que o evento é um dos momentos aguardados da sua agenda. “O Halloween é muito especial pra mim, meus fãs esperam ansiosos pela festa todos os anos e eles também pedem para me apresentar com ele em outras cidades. Atendendo aos pedidos o meu halloween deste ano vai ter quatro datas.

Mas, acalmem-se filhinhas, essa é a primeira vez com esse novo formato e a mamãe também está viajando pelo país com a Batidão Tropical Vol.2 e o Club Vittar”, afirma a cantora que não descarta a possibilidade de levar a festa para mais cidades em 2026.

A pré-venda de ingressos começa nesta quinta-feira, 10 de julho, com exclusividade para fãs e associados Clube Opus. Já a venda geral tem início na sexta-feira, 11 de julho, em halloweendapabllo.com.br.

Confira das datas da turnê "Halloween da Pabllo" 2025