5 restaurantes para levar o seu pai neste Dia dos Pais no Recife!
Neste domingo, 10 de agosto, será celebrado o Dia dos Pais e, também uma ótima oportunidade para homenagear quem sempre nos apoia em tudo
O Dia dos Pais está chegando e, com ele, a oportunidade perfeita para homenagear aquele que sempre esteve ao seu lado.
No Brasil, esta data especial acontecerá no dia 10 de agosto.
Que tal celebrar essa data especial levando seu pai para uma experiência gastronômica inesquecível no Recife?
Preparamos uma seleção de 5 restaurantes em diferentes estilos para agradar a todos os paladares e garantir um almoço ou jantar memorável na capital pernambucana.
1. Churrascaria Ponteio (Boa Viagem)
Se seu pai é fã de um bom churrasco e valoriza a tradição, a Churrascaria Ponteio é a pedida certa.
Conhecida por seu rodízio variado de cortes nobres, servidos no ponto perfeito, e um buffet completo de acompanhamentos, a Ponteio oferece uma experiência gaúcha autêntica no coração do Recife.
O ambiente amplo e acolhedor é ideal para longas conversas e celebrações em família, garantindo que ele desfrute de seus cortes favoritos como picanha, costela e fraldinha.
Serviço
Churrascaria Ponteio
Endereço: Av. Visc. de Jequitinhonha, 138 - Boa Viagem, Recife - PE
Funcionamento: de segunda a quinta de 12:00–15:45 e 19:00–23:00. De sexta a domingo de 12h-23h
Instagram: @ponteiorecife
Reservas e informações: (81) 3125-3009
2. Restaurante Parraxaxá (Casa Forte ou Boa Viagem)
Para pais que gostam de explorar novos sabores e valorizam a riqueza da culinária regional, o Parraxaxá é uma excelente escolha.
Com duas unidades, uma charmosa em Casa Forte e outra espaçosa em Boa Viagem, o restaurante é famoso por sua gastronomia nordestina autêntica e farta.
Aqui, seu pai poderá saborear pratos clássicos como carne de sol com macaxeira, baião de dois, moquecas e uma variedade de pratos com frutos-do-mar que exploram os temperos regionais.
Serviço
Restaurante Parraxaxá
Endereço: Av. Fernando Simões Barbosa, 1200 — Boa Viagem, Recife - PE ou R. Igarassu, 40 — Casa Forte, Recife - PE
Funcionamento: todos os dias de 11:30–22:00
Instagram: @parraxaxa
Reservas e informações: (81) 3463-7874 (Boa Viagem) ou (81) 3268-4169 (Casa Forte)
3. Nez Bistrô (Casa Forte)
Se seu pai aprecia um ambiente mais sofisticado e uma culinária que une técnicas inovadoras com ingredientes frescos e apresentações impecáveis, o Nez Bistrô é um sucesso.
Localizado em Casa Forte, o restaurante oferece um cardápio contemporâneo com pratos autorais que são verdadeiras obras de arte, tanto no sabor quanto na estética.
É o lugar ideal para um pai que gosta de novidades e de ser surpreendido por criações gastronômicas refinadas.
Serviço
Nez Bistrô
Endereço: Praça de Casa Forte, 314 - Casa Forte, Recife - PE
Funcionamento: de segunda a quinta de 18:30–23:00, de sexta a sábado de 12:00–16:00, 19:00–23:30 e nos domingos de 12:00–16:00
Instagram: @nezbistro
Reservas e informações: (81) 3441-7873
4. La Tratoria (Boa Viagem)
Para pais que valorizam uma boa massa ou um prato italiano clássico sem gastar muito, o La Tratoria em Boa Viagem é uma ótima pedida.
Conhecido por suas massas frescas, molhos variados (como bolonhesa, carbonara e quatro queijos) e um ambiente acolhedor.
É uma opção perfeita para um almoço ou jantar descontraído e saboroso, com pratos que remetem à culinária italiana caseira.
Serviço
La Tratoria
Endereço: R. Carlos Pereira Falcão, 334 - Boa Viagem, Recife - PE
Funcionamento: de segunda a quinta de 18:00–23:00, de sexta a sábado de 12:00–15:00, 18:00–00:00 e nos domingos de 12:00–22:00
Instagram: @latratoria_restaurantes
Reservas e informações: (81) 3090-7878
5. Arvo Restaurante (Torreão)
Com um ambiente moderno e charmoso, o Arvo se destaca pela sua cozinha autoral e criativa, que valoriza ingredientes locais com técnicas contemporâneas.
Ideal para pais que gostam de explorar novos sabores e vivenciar uma experiência gastronômica diferenciada.
Neste Dia dos Pais, o restaurante contará com um café da manhã especial para os papais. Além disso, o cardápio varia sazonalmente, mas sempre surpreende com pratos bem elaborados, apresentações impecáveis e uma carta de drinks autorais que complementam a refeição.
Serviço
Arvo Restaurante
Endereço: Rua djalma farias, 170, Torreão, Recife - PE
Funcionamento: todos os dias, de 8h-11h e 12h–16h
Instagram: @arvorestaurante.ar
Reservas e informações: (81) 99673-7122