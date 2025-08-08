5 restaurantes para levar o seu pai neste Dia dos Pais no Recife!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste domingo, 10 de agosto, será celebrado o Dia dos Pais e, também uma ótima oportunidade para homenagear quem sempre nos apoia em tudo

O Dia dos Pais está chegando e, com ele, a oportunidade perfeita para homenagear aquele que sempre esteve ao seu lado.

No Brasil, esta data especial acontecerá no dia 10 de agosto.

Que tal celebrar essa data especial levando seu pai para uma experiência gastronômica inesquecível no Recife?

Preparamos uma seleção de 5 restaurantes em diferentes estilos para agradar a todos os paladares e garantir um almoço ou jantar memorável na capital pernambucana.

1. Churrascaria Ponteio (Boa Viagem)

A churrascaria Ponteio é um clássico no Recife - Daniel Prates/Divulgação

Se seu pai é fã de um bom churrasco e valoriza a tradição, a Churrascaria Ponteio é a pedida certa.

Conhecida por seu rodízio variado de cortes nobres, servidos no ponto perfeito, e um buffet completo de acompanhamentos, a Ponteio oferece uma experiência gaúcha autêntica no coração do Recife.

O ambiente amplo e acolhedor é ideal para longas conversas e celebrações em família, garantindo que ele desfrute de seus cortes favoritos como picanha, costela e fraldinha.

Serviço

Churrascaria Ponteio

Endereço: Av. Visc. de Jequitinhonha, 138 - Boa Viagem, Recife - PE

Funcionamento: de segunda a quinta de 12:00–15:45 e 19:00–23:00. De sexta a domingo de 12h-23h

Instagram: @ponteiorecife

Reservas e informações: (81) 3125-3009

2. Restaurante Parraxaxá (Casa Forte ou Boa Viagem)

Restaurante Parraxaxá pode ser uma ótima opção para o Dia dos Pais - Vinicius Lubambo/Divulgação

Para pais que gostam de explorar novos sabores e valorizam a riqueza da culinária regional, o Parraxaxá é uma excelente escolha.

Com duas unidades, uma charmosa em Casa Forte e outra espaçosa em Boa Viagem, o restaurante é famoso por sua gastronomia nordestina autêntica e farta.

Aqui, seu pai poderá saborear pratos clássicos como carne de sol com macaxeira, baião de dois, moquecas e uma variedade de pratos com frutos-do-mar que exploram os temperos regionais.

Serviço

Restaurante Parraxaxá

Endereço: Av. Fernando Simões Barbosa, 1200 — Boa Viagem, Recife - PE ou R. Igarassu, 40 — Casa Forte, Recife - PE

Funcionamento: todos os dias de 11:30–22:00

Instagram: @parraxaxa

Reservas e informações: (81) 3463-7874 (Boa Viagem) ou (81) 3268-4169 (Casa Forte)

3. Nez Bistrô (Casa Forte)

Nez Bistrô possui um ambiente sofisticado e acolhedor para este dia especial - Divulgação/ Nez Bistrô

Se seu pai aprecia um ambiente mais sofisticado e uma culinária que une técnicas inovadoras com ingredientes frescos e apresentações impecáveis, o Nez Bistrô é um sucesso.

Localizado em Casa Forte, o restaurante oferece um cardápio contemporâneo com pratos autorais que são verdadeiras obras de arte, tanto no sabor quanto na estética.

É o lugar ideal para um pai que gosta de novidades e de ser surpreendido por criações gastronômicas refinadas.

Serviço

Nez Bistrô

Endereço: Praça de Casa Forte, 314 - Casa Forte, Recife - PE

Funcionamento: de segunda a quinta de 18:30–23:00, de sexta a sábado de 12:00–16:00, 19:00–23:30 e nos domingos de 12:00–16:00

Instagram: @nezbistro

Reservas e informações: (81) 3441-7873

4. La Tratoria (Boa Viagem)

La Tratoria é um restaurante para quem busca uma culinária italiana - Divulgação/ La Tratoria

Para pais que valorizam uma boa massa ou um prato italiano clássico sem gastar muito, o La Tratoria em Boa Viagem é uma ótima pedida.

Conhecido por suas massas frescas, molhos variados (como bolonhesa, carbonara e quatro queijos) e um ambiente acolhedor.

É uma opção perfeita para um almoço ou jantar descontraído e saboroso, com pratos que remetem à culinária italiana caseira.

Serviço

La Tratoria

Endereço: R. Carlos Pereira Falcão, 334 - Boa Viagem, Recife - PE

Funcionamento: de segunda a quinta de 18:00–23:00, de sexta a sábado de 12:00–15:00, 18:00–00:00 e nos domingos de 12:00–22:00

Instagram: @latratoria_restaurantes

Reservas e informações: (81) 3090-7878

5. Arvo Restaurante (Torreão)

Restaurante Arvo traz novidades para o Dia dos Pais - Divulgação

Com um ambiente moderno e charmoso, o Arvo se destaca pela sua cozinha autoral e criativa, que valoriza ingredientes locais com técnicas contemporâneas.

Ideal para pais que gostam de explorar novos sabores e vivenciar uma experiência gastronômica diferenciada.

Neste Dia dos Pais, o restaurante contará com um café da manhã especial para os papais. Além disso, o cardápio varia sazonalmente, mas sempre surpreende com pratos bem elaborados, apresentações impecáveis e uma carta de drinks autorais que complementam a refeição.

Serviço

Arvo Restaurante

Endereço: Rua djalma farias, 170, Torreão, Recife - PE

Funcionamento: todos os dias, de 8h-11h e 12h–16h

Instagram: @arvorestaurante.ar

Reservas e informações: (81) 99673-7122

