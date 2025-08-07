Procon Recife identifica variação de até 549,49% em valores de presentes para o Dia dos Pais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Queridinho dos papais, smartwatch lidera o ranking entre as maiores diferenças de preço pesquisadas pelo órgão municipal no comércio

Clique aqui e escute a matéria

O Dia dos Pais se aproxima e com isso, os consumidores se animam com as inúmeras opções de presentes para presentear os pais. Contudo, nesse período é necessário cautela na hora da compra, principalmente em relação às variações de preço de um mesmo produto. Nesta data comemorativa, o PROCON Recife preparou uma pesquisa de preços baseada nos principais itens adquiridos nesse período para presentear os genitores.

Na “liderança” está um relógio digital smartwatch de uma determinada marca, cujo mesmo produto pode ser encontrado por R$ 359,00 e R$ 2332,22, um variação de 549,49% para o bolso dos clientes.

Entre os serviços, o destaque ficou para o jantar em rodízios, com uma variação de 356,99%. A pesquisa aponta que para jantar nesses estabelecimentos, o consumidor deve desembolsar entre R$ 34,99 e R$ 159,90. Outro serviço que chamou a atenção devido a diferença de preços encontrada foi o corte de cabelo, custando entre R$ 35,00 a R$ 95,00, uma variação de 171,43%. A pesquisa de preços está disponível no site do Procon Recife (procon.recife.pe.gov.br).

ITENS MAIS DESEJADOS

Além da pesquisa de preços nos principais centros de compra, o Procon Recife também preparou um levantamento on-line para avaliar a intenção de compra, que apontaram os itens mais desejados para presentear os pais. Entre os itens de vestuário, em especial, o estudo apontou que camisas de times são os de maior procura quando o assunto é presentear o paizão. Além do vestuário, outros itens como perfumes, relógios e eletrônicos também aparecem como opções de presente para o Dia dos Pais.

Além disso, a pesquisa também revelou que, apesar do crescimento das lojas virtuais, a maioria dos consumidores ainda mantém a preferência por compras em lojas físicas.

FISCALIZAÇÃO E COMO DENUNCIAR

Até o dia 10, a equipe de fiscalização do órgão estará nos principais shoppings e lojas do comércio do Recife acompanhando de perto a movimentação, garantindo o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

Para informações, reclamações e denúncias, o Procon Recife atende presencialmente em sua sede na Rua Imperador Dom Pedro II, 491, no bairro de Santo Antônio, no Recife.