Procon Recife identifica variação de até 549,49% em valores de presentes para o Dia dos Pais
Queridinho dos papais, smartwatch lidera o ranking entre as maiores diferenças de preço pesquisadas pelo órgão municipal no comércio
O Dia dos Pais se aproxima e com isso, os consumidores se animam com as inúmeras opções de presentes para presentear os pais. Contudo, nesse período é necessário cautela na hora da compra, principalmente em relação às variações de preço de um mesmo produto. Nesta data comemorativa, o PROCON Recife preparou uma pesquisa de preços baseada nos principais itens adquiridos nesse período para presentear os genitores.
Na “liderança” está um relógio digital smartwatch de uma determinada marca, cujo mesmo produto pode ser encontrado por R$ 359,00 e R$ 2332,22, um variação de 549,49% para o bolso dos clientes.
Entre os serviços, o destaque ficou para o jantar em rodízios, com uma variação de 356,99%. A pesquisa aponta que para jantar nesses estabelecimentos, o consumidor deve desembolsar entre R$ 34,99 e R$ 159,90. Outro serviço que chamou a atenção devido a diferença de preços encontrada foi o corte de cabelo, custando entre R$ 35,00 a R$ 95,00, uma variação de 171,43%. A pesquisa de preços está disponível no site do Procon Recife (procon.recife.pe.gov.br).
ITENS MAIS DESEJADOS
Além da pesquisa de preços nos principais centros de compra, o Procon Recife também preparou um levantamento on-line para avaliar a intenção de compra, que apontaram os itens mais desejados para presentear os pais. Entre os itens de vestuário, em especial, o estudo apontou que camisas de times são os de maior procura quando o assunto é presentear o paizão. Além do vestuário, outros itens como perfumes, relógios e eletrônicos também aparecem como opções de presente para o Dia dos Pais.
Além disso, a pesquisa também revelou que, apesar do crescimento das lojas virtuais, a maioria dos consumidores ainda mantém a preferência por compras em lojas físicas.
FISCALIZAÇÃO E COMO DENUNCIAR
Até o dia 10, a equipe de fiscalização do órgão estará nos principais shoppings e lojas do comércio do Recife acompanhando de perto a movimentação, garantindo o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.
Para informações, reclamações e denúncias, o Procon Recife atende presencialmente em sua sede na Rua Imperador Dom Pedro II, 491, no bairro de Santo Antônio, no Recife.