Dia dos Pais: Galaxy Fit 3 e mais relógios inteligentes para dar de presente
Modelos com preços e funcionalidades diferentes podem atender desde os pais que buscam mais saúde até os que gostam de estilo e tecnologia
Com a aproximação do Dia dos Pais, surge também a dúvida sobre o que dar de presente. Entre tantas opções, os relógios inteligentes se destacam por unir utilidade, saúde, tecnologia e estilo. Eles vão além de marcar as horas: acompanham batimentos cardíacos, monitoram sono, rastreiam exercícios físicos, notificam mensagens e ainda combinam com diferentes estilos — do esportivo ao executivo.
Presentear com um smartwatch é oferecer um aliado prático no dia a dia, especialmente para pais que têm uma rotina agitada ou desejam manter hábitos mais saudáveis. A lista a seguir traz sete sugestões com diferentes faixas de preço e marcas já consolidadas no mercado. Entre as opções, estão modelos mais acessíveis, como o Galaxy Fit 3, até alternativas mais robustas e completas, como o Apple Watch SE.
Cada relógio conta com uma combinação própria de recursos, e o ideal é escolher aquele que melhor se adequa ao estilo e às necessidades do seu pai — seja ele alguém que caminha toda manhã, trabalha o dia inteiro no escritório ou gosta de acompanhar as novidades tecnológicas. Abaixo, veja detalhes sobre cada modelo.
Melhores modelos de relógios inteligentes
Galaxy Fit 3 – R$ 269,90
É uma pulseira inteligente simples, mas eficiente para pais que gostam de manter o controle sobre a saúde e o sono. Possui tela AMOLED, bateria de longa duração e mais de 100 modos de treino. Leve e discreto, é ideal para o dia a dia e não incomoda no pulso.
É também resistente à água, o que a torna ótima para quem pratica exercícios ao ar livre ou na academia. O Galaxy Fit 3 se destaca como uma porta de entrada para o universo dos wearables, com bom custo-benefício.
HUAWEI Band 10 – R$ 335,07
Outra opção de pulseira inteligente, a Huawei Band 10 tem um visual moderno e um desempenho satisfatório para tarefas básicas. Ela oferece monitoramento de batimentos cardíacos, oxigenação do sangue e sono, além de contar com diversos modos esportivos.
Seu diferencial está no conforto e na leveza, sendo uma boa opção para pais que estão começando a cuidar mais da saúde ou desejam um aparelho discreto e funcional.
HUAWEI WATCH FIT 3 – R$ 671,40
Com tela AMOLED e visual mais parecido com um smartwatch tradicional, o Watch Fit 3 é voltado para quem deseja mais funcionalidades sem ultrapassar a faixa dos mil reais.
Possui GPS integrado, suporte a múltiplos treinos e uma interface responsiva. Ele também se destaca pela elegância do design e pela leveza no pulso, sendo indicado para pais que gostam de praticar esportes, mas também se preocupam com o visual do acessório.
Samsung Galaxy Watch 7 BT 40 mm – R$ 1.199
Recém-lançado, o Galaxy Watch 7 traz melhorias significativas em desempenho e sensores de saúde. A versão BT (Bluetooth) é ideal para quem quer conectividade com o celular sem a necessidade de planos de dados adicionais.
O modelo de 40 mm é mais compacto e leve, indicado para pais com pulso menor ou que preferem algo mais discreto. Ele oferece um sistema avançado de acompanhamento de atividades físicas, monitoramento de sono, ECG e sensores de temperatura corporal.
Samsung Galaxy Watch 7 – R$ 1.999,99
Essa versão é mais robusta e traz todos os recursos do Watch 7 com uma experiência completa. Ideal para pais que já estão acostumados com smartwatches e querem o que há de mais atualizado em sensores e integração com o ecossistema Samsung.
Além das funcionalidades voltadas à saúde, ele permite responder mensagens, atender chamadas e instalar apps diretamente pelo relógio. O design é premium e pode ser personalizado com diversas pulseiras.
Huawei Watch Fit 4 Pro – R$ 1.799,28
O modelo mais recente da linha Fit combina elegância e desempenho. A versão Pro conta com GPS, tela AMOLED com excelente brilho e recursos de inteligência artificial para treinos e saúde.
O relógio é compatível com Android e iOS, tornando-se uma boa opção para quem quer liberdade de escolha de sistema operacional. Pais que valorizam estilo e tecnologia de ponta vão encontrar aqui um presente que também é duradouro.
Apple Watch SE GPS 40 mm – R$ 2.249,00
Para quem tem iPhone, o Apple Watch SE é a escolha mais integrada possível. A versão GPS permite pareamento com o celular e é perfeita para notificações, chamadas, controle de músicas e registros de saúde.
Com sensores precisos e fluidez no sistema, é o tipo de presente para pais que gostam de explorar o máximo da tecnologia e estão sempre conectados. O design compacto e as diversas opções de pulseiras ajudam a adaptar o acessório a qualquer ocasião.