Dia dos Pais: Galaxy Fit 3 e mais relógios inteligentes para dar de presente

Modelos com preços e funcionalidades diferentes podem atender desde os pais que buscam mais saúde até os que gostam de estilo e tecnologia

Com a aproximação do Dia dos Pais, surge também a dúvida sobre o que dar de presente. Entre tantas opções, os relógios inteligentes se destacam por unir utilidade, saúde, tecnologia e estilo. Eles vão além de marcar as horas: acompanham batimentos cardíacos, monitoram sono, rastreiam exercícios físicos, notificam mensagens e ainda combinam com diferentes estilos — do esportivo ao executivo.

Presentear com um smartwatch é oferecer um aliado prático no dia a dia, especialmente para pais que têm uma rotina agitada ou desejam manter hábitos mais saudáveis. A lista a seguir traz sete sugestões com diferentes faixas de preço e marcas já consolidadas no mercado. Entre as opções, estão modelos mais acessíveis, como o Galaxy Fit 3, até alternativas mais robustas e completas, como o Apple Watch SE.

Cada relógio conta com uma combinação própria de recursos, e o ideal é escolher aquele que melhor se adequa ao estilo e às necessidades do seu pai — seja ele alguém que caminha toda manhã, trabalha o dia inteiro no escritório ou gosta de acompanhar as novidades tecnológicas. Abaixo, veja detalhes sobre cada modelo.

Melhores modelos de relógios inteligentes

Entidade de Diabetes emite comunicado sobre medição de glicose em smartwatches - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Galaxy Fit 3 – R$ 269,90

É uma pulseira inteligente simples, mas eficiente para pais que gostam de manter o controle sobre a saúde e o sono. Possui tela AMOLED, bateria de longa duração e mais de 100 modos de treino. Leve e discreto, é ideal para o dia a dia e não incomoda no pulso.

É também resistente à água, o que a torna ótima para quem pratica exercícios ao ar livre ou na academia. O Galaxy Fit 3 se destaca como uma porta de entrada para o universo dos wearables, com bom custo-benefício.

HUAWEI Band 10 – R$ 335,07

Outra opção de pulseira inteligente, a Huawei Band 10 tem um visual moderno e um desempenho satisfatório para tarefas básicas. Ela oferece monitoramento de batimentos cardíacos, oxigenação do sangue e sono, além de contar com diversos modos esportivos.

Seu diferencial está no conforto e na leveza, sendo uma boa opção para pais que estão começando a cuidar mais da saúde ou desejam um aparelho discreto e funcional.

HUAWEI WATCH FIT 3 – R$ 671,40

Com tela AMOLED e visual mais parecido com um smartwatch tradicional, o Watch Fit 3 é voltado para quem deseja mais funcionalidades sem ultrapassar a faixa dos mil reais.

Possui GPS integrado, suporte a múltiplos treinos e uma interface responsiva. Ele também se destaca pela elegância do design e pela leveza no pulso, sendo indicado para pais que gostam de praticar esportes, mas também se preocupam com o visual do acessório.

Samsung Galaxy Watch 7 BT 40 mm – R$ 1.199

Recém-lançado, o Galaxy Watch 7 traz melhorias significativas em desempenho e sensores de saúde. A versão BT (Bluetooth) é ideal para quem quer conectividade com o celular sem a necessidade de planos de dados adicionais.

O modelo de 40 mm é mais compacto e leve, indicado para pais com pulso menor ou que preferem algo mais discreto. Ele oferece um sistema avançado de acompanhamento de atividades físicas, monitoramento de sono, ECG e sensores de temperatura corporal.

Samsung Galaxy Watch 7 – R$ 1.999,99

Essa versão é mais robusta e traz todos os recursos do Watch 7 com uma experiência completa. Ideal para pais que já estão acostumados com smartwatches e querem o que há de mais atualizado em sensores e integração com o ecossistema Samsung.

Além das funcionalidades voltadas à saúde, ele permite responder mensagens, atender chamadas e instalar apps diretamente pelo relógio. O design é premium e pode ser personalizado com diversas pulseiras.

Huawei Watch Fit 4 Pro – R$ 1.799,28

O modelo mais recente da linha Fit combina elegância e desempenho. A versão Pro conta com GPS, tela AMOLED com excelente brilho e recursos de inteligência artificial para treinos e saúde.

O relógio é compatível com Android e iOS, tornando-se uma boa opção para quem quer liberdade de escolha de sistema operacional. Pais que valorizam estilo e tecnologia de ponta vão encontrar aqui um presente que também é duradouro.

Apple Watch SE GPS 40 mm – R$ 2.249,00

Para quem tem iPhone, o Apple Watch SE é a escolha mais integrada possível. A versão GPS permite pareamento com o celular e é perfeita para notificações, chamadas, controle de músicas e registros de saúde.

Com sensores precisos e fluidez no sistema, é o tipo de presente para pais que gostam de explorar o máximo da tecnologia e estão sempre conectados. O design compacto e as diversas opções de pulseiras ajudam a adaptar o acessório a qualquer ocasião.

