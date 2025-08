Por que o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto? Entenda a origem e a data

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Seguido do Dia das Mães e do Natal, o Dia dos Pais é uma das datas comemorativas mais celebradas no Brasil. Enaltecer o papel dos pais no meio familiar é algo que acontece há mais de quatro mil anos, e embora essa data seja comemorada em vários países, o dia escolhido pode ser diferente.

No Brasil, por exemplo, o Dia dos Pais ocorre sempre no segundo domingo de agosto. Mas você sabe o porquê?

Origem do Dia dos Pais

A data foi criada nos Estados Unidos e se expandiu pelo mundo inteiro. Porém, existem relatos que comprovam a homenagem à figura paterna muito antes disso. Por exemplo, festejos em torno da figura do pai na Antiguidade.

Há cerca de 4 mil anos, na Babilônia, um jovem chamado Elmesu esculpiu uma mensagem para seu pai em argila desejando-lhe saúde e felicidade.

Mas, no Brasil, diferente do que muitos pensam, o Dia dos Pais não surgiu como uma tradição religiosa ou cultural enraizada. Foi uma ideia lançada pela publicidade. A primeira comemoração no país ocorreu em 1953, promovida pelo jornal O Globo, no Rio de Janeiro.

Isso foi graças ao publicitário Sylvio Bhering, que na época também era diretor do jornal, e decidiu criar uma versão brasileira da data, inspirada no modelo americano.

No entanto, ao invés de escolher junho (como nos EUA), ele escolheu agosto, por um motivo simbólico e estratégico: homenagear São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus Cristo, cuja memória é celebrada pela Igreja Católica no dia 16 de agosto.

Para facilitar a adesão do comércio e tornar a celebração fixa no calendário, o segundo domingo de agosto foi escolhido como data oficial. Assim, os estabelecimentos poderiam preparar promoções e eventos voltados para a família de forma mais organizada.

E em outros países?

Em países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, o Dia dos Pais é comemorado no terceiro domingo de junho.

Já na Espanha e Portugal, o dia celebrado é 19 de março, vulgo o Dia de São José, o pai adotivo de Jesus. Essa é uma homenagem mais ligada à tradição cristã.

Muito mais que uma data comercial

Por mais que tenha ganhado força através de uma iniciativa comercial, o Dia dos Pais se tornou uma data repleta de afeto, voltada ao reconhecimento da figura paterna, seja ela biológica, adotiva ou representativa.

É um momento de gratidão, reflexão e de reconexão familiar.



