Os signos revelam a verdadeira personalidade paterna

Mais do que uma dica para escolher o presente ideal, o mapa astral pode ajudar a entender as nuances de cada pai; saiba como cada um se comporta

Com a chegada do Dia dos Pais, celebrado no dia 10 de agosto, muitos filhos buscam formas de homenagear aqueles que ocupam o papel paterno em suas vidas.

Mas, além de presentes e gestos de carinho, a astrologia pode ser uma aliada para compreender o estilo de paternidade de cada signo, do mais emocional ao mais racional, do protetor ao divertido.

Segundo a astróloga Sara Koimbra, os astros influenciam não só traços de personalidade, mas também a forma como cada homem expressa cuidado, afeto e autoridade no papel de pai.

“A astrologia oferece uma lente simbólica para entender como cada signo se comporta nos vínculos familiares.

Alguns são mais exigentes, outros mais flexíveis, alguns expressam amor por meio da disciplina, outros pelo afeto direto. Conhecer essas nuances pode fortalecer os laços e até evitar mal-entendidos”, afirma.

A seguir, a especialista descreve as principais características dos pais de cada signo:

Áries

Costuma ser visto como enérgico, direto e competitivo. Gosta de liderar e incentivar os filhos a serem independentes e corajosos. Seu lado impulsivo pode ser desafiador, mas é equilibrado pelo entusiasmo e pela vontade de participar ativamente da vida dos filhos.

Touro

Representa o arquétipo do pai estável e acolhedor. Valoriza a segurança da família e costuma demonstrar afeto com gestos concretos, como boa comida e conforto. Pode ser resistente a mudanças, mas é leal e confiável.

Gêmeos

Descontraído e comunicativo, tende a ser um pai presente no diálogo e nas trocas intelectuais. Estimula a curiosidade dos filhos e adora criar programações divertidas, culturais e variadas. Está sempre aberto à conversa.

Câncer

É o pai sensível, protetor e ligado à tradição familiar. Gosta de estar perto e valoriza vínculos profundos. Tem tendência ao drama e à superproteção, mas também à escuta atenta e ao cuidado emocional.

Leão

Generoso e carismático, é o pai que gosta de participar da vida dos filhos com entusiasmo. Orgulhoso, costuma exibir os feitos das crianças com alegria. Pode ser autoritário, mas age sempre com intenção de inspirar.

Virgem

Detalhista e responsável, é aquele pai atento às rotinas, à saúde e à educação. Pode ser exigente, mas transmite senso de disciplina e organização. Gosta de ensinar pelo exemplo.

Libra

Diplomático e sensível ao equilíbrio, é o pai parceiro, que busca harmonia na criação dos filhos. Tem senso estético apurado, valoriza bons hábitos e costuma ser mediador nas decisões familiares.

Escorpião

Reservado, mas intensamente conectado aos filhos. Observador e intuitivo, é protetor e costuma criar vínculos emocionais profundos. Pode ser ciumento, mas também é um incentivador discreto e firme.

Sagitário

Expansivo e otimista, é o pai que adora viajar, explorar e aprender junto com os filhos. Estimula a liberdade e o pensamento crítico, e costuma encorajar os filhos a seguirem seus próprios caminhos com coragem.

Capricórnio

Focado e comprometido, é o pai que leva a sério sua responsabilidade familiar. Costuma cobrar resultados e incentivar o esforço, mas às vezes precisa se lembrar de relaxar e curtir o presente com os filhos.

Aquário

Criativo e inovador, é o pai que foge do convencional. Estimula a independência, respeita as diferenças e está sempre disposto a conversar sobre temas atuais. Pode parecer distante, mas é presente à sua maneira.

Peixes

Afetivo e empático, é o pai que compreende intuitivamente as emoções dos filhos. Incentiva a sensibilidade, a expressão artística e a conexão espiritual. Tem uma escuta aberta e um coração disponível.

Para Sara Koimbra, conhecer as tendências astrológicas do pai pode ir além da escolha de um presente ideal, pois pode abrir caminhos para uma relação mais compreensiva e afetiva.

“Os signos revelam mais do que gostos e estilos, eles mostram maneiras de amar, ensinar e estar presente. Olhar para isso com atenção é também uma forma de homenagear”, finaliza.

