Lua Cheia em Aquário: rituais para cada signo

Fase lunar traz libertação espiritual, insights profundos e um chamado para romper padrões, favorecendo o desapego do ego; veja rituais

Na madrugada do dia 9 de agosto, às 04h55, a Lua Cheia atinge seu ápice no signo de Aquário, trazendo consigo um convite profundo à libertação espiritual e ao despertar da intuição.

Segundo a sensitiva, umbandista e cigana Zoe Lua, especialista do Astrocentro, essa é uma das fases lunares mais potentes do ano para quebrar padrões, soltar amarras invisíveis e abrir espaço para o novo agir.



“Aquário é o vento que sopra onde há estagnação. Essa Lua vem mexer com tudo que está preso, principalmente dentro de nós”, afirma Zoe.

Ao contrário de outras Luas Cheias mais emocionais, essa traz uma energia racional e disruptiva, favorecendo o desapego do ego, o rompimento de vínculos tóxicos e a reconexão com a espiritualidade.

Efeitos nos elementos e nos signos

A energia desta Lua se manifesta de forma particular em cada elemento do zodíaco:



Signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário):

Sentirão um chamado direto da espiritualidade. “Essa é a hora de agir com mais propósito e consciência, colocando a coragem a serviço do bem maior”, orienta Zoe.

Um ritual recomendado é acender uma vela vermelha com mel e pedir clareza sobre como canalizar essa força de forma sábia.



Signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio):

Devem aprender a soltar o controle e confiar no invisível. A Lua Cheia em Aquário pode abalar estruturas, mas abre espaço para uma fé mais profunda. Para isso, Zoe indica um banho com lavanda, louro e folhas de pitanga, pedindo desapego e abertura de caminhos espirituais.



Signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário):

Estarão com a mente em ebulição, muitas ideias, pressentimentos e sinais sutis devem ser ouvidos com atenção. “É um ótimo momento para meditação, escrita intuitiva e conexão com oráculos ou incensos como mirra, alfazema ou breu-branco”, recomenda a especialista.



Signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes):

Vivem uma purificação emocional intensa. A Lua favorece o perdão, a reconexão com os ancestrais e o fechamento de ciclos de dor. Zoe sugere um banho com rosas brancas, camomila e água de flor de laranjeira, acompanhado de oração e abertura para o renascimento emocional.



Mais do que uma fase bonita no céu, essa Lua Cheia marca um momento propício para curas internas e escuta espiritual.

“A espiritualidade está soprando mudanças. Quem confia no invisível, anda mais leve com o destino”, finaliza Zoe Lua, especialista do Astrocentro.



