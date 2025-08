Centro do Recife aposta em promoções para atrair consumidores no Dia dos Pais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Comércio do Centro oferece preços acessíveis, variedade de produtos e condições especiais para quem ainda busca o presente do Dia dos Pais

A poucos dias do Dia dos Pais, no domingo (10), o comércio do Centro do Recife se prepara para receber consumidores de última hora com uma estratégia clara: preços atrativos, variedade de produtos e condições especiais de pagamento. A meta é garantir que ninguém volte para casa sem presente — e, de quebra, movimentar a economia local.

As vitrines exibem desde peças de vestuário e calçados a perfumes, eletrônicos e kits de cuidados pessoais. As opções também estão nas redes sociais das lojas, onde os comerciantes tentam fisgar os clientes com promoções relâmpago e combos especiais.

Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Fred Leal, a expectativa é de que a data aumente o faturamento do varejo em cerca de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. “Além de economizar e ter boas opções para o presente do Dia dos Pais, comprar no Centro ainda valoriza o comércio local, ajuda a manter empregos e a gerar tributos”, afirma.

MAIS PROCURADOS

Os segmentos que devem registrar maior movimento são calçados, roupas, cosméticos, acessórios e eletrônicos. Quem busca um mimo com bom custo-benefício encontra alternativas variadas: par de meias por R$ 9,99, carteiras a partir de R$ 69,99, cintos por R$ 39,99 e sandálias por R$ 19,99. Camisas básicas (a partir de R$ 49,50) e polos (R$ 99,50) também figuram entre os itens mais procurados. Uma opção diferente é o kit de toalhas de banho e rosto, com preços a partir de R$ 36 — e a possibilidade de bordar o nome do pai.

Para quem prefere a comodidade da internet, algumas lojas do Centro também oferecem vendas online, mas é no atendimento presencial que o consumidor garante a vantagem de tocar no produto, avaliar a qualidade e levar o presente na hora.