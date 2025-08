Dia dos Pais: conheça a nova fragrância Black Essential Real Intense da Avon

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para tornar o Dia dos Pais ainda mais inesquecível, a Avon lança a Deo Colônia Black Essential Real Intense, uma versão mais intensa e envolvente do Black Essential Real.

A novidade traz ainda mais autenticidade e intensidade a um aroma inesquecível. O Deo Colônia traz o contraste do poder natural da pimenta Sichuan com o calor da canela e a intensidade masculina de Cashmeran.

A nova fragrância foi criada para homens com personalidade e atitude. A novidade amplia o portfólio da linha Black Essencial, criada para refletir uma masculinidade mais livre e autêntica.

A Avon destaca também diferentes opções de presentes para esse Dia dos Pais, entre elas, o Black Essential Secret Super Especial, composto por uma necessaire com alça dupla e o Black Essential Real Especial, que traduzem estilos e personalidades diversas, sendo elas, escolhas perfeitas para quem busca surpreender na ocasião especial.

De clássicos atemporais a fragrâncias mais marcantes e modernas, são ótimas escolhas para quem deseja expressar afeto com autenticidade.

Com isso, a marca reforça seu compromisso em oferecer caminhos acessíveis para tornar cada momento único, elevando o autocuidado masculino e democratizando o acesso à perfumaria de qualidade internacional.

Todo o portfólio de perfumaria Avon está disponível no site da Avon, nas lojas Soneda, Bel Cosméticos e Thalia Perfumaria ou com uma Consultora de Beleza Avon. Confira a seleção de presenteáveis da marca para o Dia dos Pais:

Presente Avon Deo Colônia Black Essential Real Intense 100ml - Divulgação

Presente Avon Deo Colônia Black Essential Real Intense 100ml - R$ 154,90

O presente exclusivo inclui um perfume ousado que revela sua verdadeira essência, um shampoo de alta performance, além de uma carteira e chaveiro que combinam elegância e funcionalidade.

Tudo isso embalado em uma caixa exclusiva, criando uma experiência única para celebrar o Dia dos Pais com muito charme e praticidade.

Composição:

Black Essential Real Deo Colônia. 100ml



Shampoo Cabelo e Corpo. 90ml



Kit Carteira e Chaveiro. 10,5x 7,5 e 12,5x1,8



Caixa de Presente Exclusiva

Presente Avon Black Essential Secret Super Especial - R$144,90

Presente Avon Black Essential Secret Super Especial - Divulgação

Esse presente é a escolha perfeita para surpreender seu pai com sofisticação e sedução! Com um perfume envolvente e uma nécessaire com alça dupla e uma caixa exclusiva, este presente cria uma experiência de autocuidado única.

Ele vai se sentir ainda mais confiante e elegante, pronto para viver momentos inesquecíveis.

Composição:

Black Essential Secret Deo Colônia. 100ml



Nécessaire Alça Dupla. 24 cm x 8 cm x 10 cm



Caixa de Presente Exclusiva

Presente Avon Black Essencial Real Especial - R$94,90

Presente Avon Black Essencial Real Especial - Divulgação

Surpreenda seu pai com o presente que exala personalidade e sofisticação! Este presente composto com perfume envolvente, shampoo de alta performance e uma Sacola de Presente Exclusiva, é a combinação perfeita para um homem que sabe o que quer. Com uma fragrância única, que mistura o frescor da pimenta de Sichuan, o toque herbal do gerânio e a base amadeirada do musgo, ele vai se sentir confiante e irresistível em cada momento.

Composição:

Black Essential Real Deo Colônia. 100ml



Shampoo Cabelo e Corpo. 90ml



Caixa de Presente Exclusiva

PRESENTE AVON 300KM/H QUANTUM SUPER ESPECIAL 104,90

PRESENTE AVON 300KM/H QUANTUM SUPER ESPECIAL - Divulgação

Este presente exclusivo inclui perfume, shampoo cabelo e corpo, uma garrafa personalizada e uma caixa exclusiva.

Com uma fragrância vibrante de notas ozônicas frescas, bergamota revigorante e um fundo amadeirado de cedro e patchouli, é a escolha ideal para o homem que busca intensidade e energia.

A garrafa exclusiva adiciona um toque de estilo e praticidade ao seu dia a dia, criando a combinação perfeita de adrenalina e sofisticação.

Composição:

300 Km/h Quantum Deo Colônia. 100 ml



Shampoo Cabelo e Corpo. 90 ml



Garrafa Exclusiva.



Caixa de Presente Exclusiva

PRESENTE AVON MUSK MARINE ROTINA COMPLETA 99,90

Com o Musk+ Marine Deo Colônia 75ml, uma fragrância refrescante que combina notas cítricas de Menta e Bergamota com um toque amadeirado de couro, Violeta e Âmbar, trazendo a energia e pureza do mar.

Acompanhado de shampoo para cabelo e corpo, colônia, perfume, roll-on e uma Sacola de Presente Exclusiva, este presente oferece praticidade, frescor e sofisticação em cada momento do dia.

PRESENTE AVON MUSK MARINE ROTINA COMPLETA - Divulgação

Composição: