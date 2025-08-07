PatBO e Marô Antunes apresentam nova coleção de cerâmicas artesanais: o feito à mão que transforma a casa em poesia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A coleção estará disponível a partir de agosto no e-commerce da PatBO e em todas as lojas físicas da marca. Confira os detalhes!

A PatBO lança uma nova coleção de peças de cerâmica em colaboração com a ceramista Marô Antunes. A parceria, que já chega à sua quinta edição, reforça o compromisso das duas marcas com o tempo do feito à mão, com a beleza do imperfeito e com a criação de objetos que encantam além da função.

Batizada de “Rose”, a nova coleção tem como tema central a flor que representa a dualidade do feminino: delicada e intensa, romântica e poderosa. As peças combinam técnica, poesia e sensibilidade, traduzindo a essência da PatBO para o universo da casa.

Nova coleção limitada da collab entre PatBo e Marô Antunes. - Foto: Divulgação/PatBo e Marô Antunes

Composta por 10 peças, a coleção traz um mix completo para quem valoriza uma boa mesa posta. Cada item é produzido artesanalmente, com atenção minuciosa a cada etapa: da modelagem à pintura. A criação levou seis meses para ser concluída, em um processo cuidadoso e imersivo.

Nova coleção limitada da collab entre PatBo e Marô Antunes. - Foto: Divulgação/PatBo e Marô Antunes

A estampa exclusiva desenvolvida para o prato de sobremesa é um dos destaques da coleção, cuja aplicação exigiu precisão artística e domínio técnico.

Nova coleção limitada da collab entre PatBo e Marô Antunes. - Foto: Divulgação/PatBo e Marô Antunes

O lançamento oficial da coleção acontecerá no dia 7 de agosto, na flagship da PatBO na Rua Haddock Lobo (SP). Além disso, a coleção estará disponível a partir de agosto no e-commerce da PatBO e em todas as lojas físicas da marca. Por se tratar de uma edição limitada, não haverá reposição das peças.