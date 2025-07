Pernambuco se mostra na Europa

Clique aqui e escute a matéria

A primeira unidade do Centro de Artesanato de Pernambuco no exterior foi aberta oficialmente no último sábado, 26 de julho. Fica no Instituto Pernambuco-Porto Brasil, na cidade do Porto, em Portugal, endereço que se consolida como referencial para a cultura do estado na Europa. Graças ao apoio do Governo de Pernambuco, através da Adepe, os mestres do nosso artesanato e as redes produtivas locais baseadas em seus talentos, ganham uma vitrine que também serve de porta de entrada para as peças e produtos daqui, não apenas para os portugueses, mas para o mercado europeu e o comércio global de arte. Trata-se de um momento histórico para a cultura pernambucana, bem como para o horizonte da indústria criativa, que pode se fortalecer ao conquistar outros olhares atentos à beleza do artesanato made in Pernambuco.

Para começar, estão expostas 200 peças de artistas de várias partes do território estadual, selecionadas pela qualidade e pela representatividade. “Pernambuco chega à Europa com histórias e saberes, tradição e inovação, mostrando que respeita o fazer artesanal e que acredita no potencial da cultura como vetor econômico”, disse Ana Luiza Ferreira, diretora-presidente da Adepe. Com a variedade colocada, a expectativa é estimular a exportação do artesanato já nos próximos meses, ampliando o alcance do trabalho de mestres e mestras, artesãos e artesãs, valorizando ainda mais a nossa cultura em outros países.

Para se ter uma ideia dessa variedade, compõem o acervo inaugurado peças de artistas de cidades como Bezerros, Belo Jardim, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Tracunhaém, Pesqueira, Paudalho, Sertânia, Salgueiro, Garanhuns, Recife e outras. A intenção é, de fato, associar a vocação da arte popular aos saberes e fazeres coletivos de todo o estado. Em cada município, as formas, cores e traços diferentes revelam a criatividade própria, cuja exposição internacional tem tudo para alavancar polos regionais de artesanato, cuja evolução pode ser notada a cada edição da Fenearte, encerrada há poucos dias no Recife.

A visão estratégica da gestão pública que incentiva o empreendedorismo criativo também se encaixa ao pioneirismo de Zeferino Ferreira da Costa, criador e presidente do Instituto, cujo objetivo é servir de ponte para as expressões culturais pernambucanas na Europa. “A comunidade local e turistas terão a oportunidade de levar para casa a força e a beleza do artesanato de Pernambuco”, aposta o empresário. “Contar com uma loja na Europa é ampliar essa exposição e a geração de renda”, garante Camila Bandeira, diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe.

“Eu não sabia o que era uma artesã. Não sabia se era a peça ou se era eu. Mas, graças a Deus, agora eu sei que sou eu a artesã e a artista das minhas peças”, declarou Luiza dos Tatus, ao participar pela primeira vez da Fenearte, em 2011. Falecida em 2023, sua voz certamente ecoa na arte pernambucana em Portugal, que reafirma a pernambucanidade em cada peça, do outro lado do Atlântico.