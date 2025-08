Blush manchado, contorno reverso e lip combo: tendências de maquiagem que viralizam no TikTok

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Geração Z transforma a maquiagem com técnicas criativas, espontâneas e personalizadas que conquistam as redes sociais e os salões de beleza.

As tendências de maquiagem estão passando por uma revolução impulsionada pelo TikTok e pela criatividade da geração Z.

Com tutoriais curtos e virais, jovens estão testando novas formas de aplicar blush, contorno e batom, popularizando técnicas como o blush manchado, o contorno reverso e o lip combo.

Esses estilos, que antes surgiam nas passarelas ou revistas, agora ganham força diretamente nas redes sociais, influenciando desde a automaquiagem até o trabalho de profissionais da beleza.

A maquiagem se torna mais livre, personalizada e alinhada à autenticidade de quem a usa.

Maquiagem mais livre e menos padronizada

“A maquiagem ficou mais experimental e menos engessada. O TikTok trouxe um olhar mais leve e divertido para a beleza”, comenta a maquiadora Bruna Scharf, especialista da rede Walter’s Coiffeur, referência em beleza no Rio de Janeiro. Para ela, essas técnicas refletem o desejo de expressar identidade e estilo próprio, rompendo com a busca pela perfeição estética tradicional.

Blush manchado: o charme da imperfeição

O blush manchado aposta em um efeito propositalmente marcado, lembrando uma aplicação feita com os dedos, de forma espontânea. “Essa tendência flerta com a estética grunge e o visual de beleza mais crua”, explica Bruna. A dica da expert é investir em blushes cremosos ou líquidos e aplicar com batidinhas nas bochechas, têmporas e nariz, criando um look intenso e dramático.

Contorno reverso: definição natural

Ao contrário do contorno clássico, o contorno reverso começa com os pontos de luz e sombra direto na pele limpa, antes da base. “O acabamento fica mais natural e esfumado, sem linhas evidentes”, detalha a maquiadora. A técnica viralizou entre os jovens por dar uma aparência esculpida de maneira leve e sofisticada, ideal para o dia a dia.

Lip combo: mistura personalizada de lábios

A tendência do lip combo une lápis labial, batom e gloss em tons diferentes para criar efeitos únicos e personalizados. “O segredo está no contraste de cores e texturas”, revela Bruna. A ideia é montar um look labial volumoso, hidratado e com aparência despretensiosa, combinando com a estética espontânea que a geração Z valoriza.

Beleza com identidade e criatividade

Mais do que modismos passageiros, essas técnicas representam uma nova forma de se relacionar com a maquiagem. O foco agora está na autenticidade e na expressão pessoal, deixando de lado os padrões rígidos. A maquiagem vira uma extensão da personalidade divertida, livre e criativa.

