Natura estreia campanha de Dia dos Pais com lançamento da fragrância "Novo Natura Homem Evolut.io"

A Natura, marca líder em presentes em lares brasileiros, estreia em mais uma campanha de Dia dos Pais e, dessa vez, seu grande foco é o lançamento da fragrância Natura Homem Evolut.io.

Sob o conceito “Para o homem que nunca para de evoluir”, a campanha criada pelo N-O-S (Sistema Operacional Natura) traz uma linguagem sofisticada e emocional para refletir a originalidade e os diferenciais da nova fragrância.

O filme principal da campanha narra a jornada de um filho que desenvolveu sua paixão pela música por meio da conexão com seu pai, culminando no momento em que ambos estão preparados para compartilhar o mesmo palco.

O lançamento da Natura que assina essa história representa o encontro da sofisticação com a potência da autenticidade por meio de uma fragrância e linha de cuidados envolventes e contemporâneas.

A combinação consiste no traço marcante das madeiras quentes de âmbar e sândalo com a sofisticação adocicada do cumaru, ingrediente da biodiversidade Brasileira, e o contraste cítrico refrescante do grapefruit e bergamota.

“Quando falamos da marca Natura Homem, estamos nos referindo a mais do que apenas uma linha de perfumaria e cuidados pessoais para o público masculino", comenta Denise Coutinho, diretora de comunicação e marketing da Natura.

"É uma marca que dialoga abertamente sobre a evolução da masculinidade, conectando-se com homens que buscam autocuidado e aprimoramento contínuo em todos os aspectos de suas vidas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional", finaliza.

A campanha conta com filme, em versões de 6”, 15” e 30”, que serão veiculados na TV e com um amplo desdobramento no ambiente digital e nas redes sociais da marca, como Instagram, TikTok e YouTube.

Nas cenas do filme acompanhamos a evolução de um músico de jazz, desde os ensaios até culminar em um show no qual ele se apresenta junto com seu pai.

“Natura Homem é uma marca que celebra a masculinidade em suas diversas formas. Para lançar a nova fragrância Evolut.io, olhamos para o tema pela lente da evolução pessoal, colocando a paternidade como um espaço de inspiração, troca e desenvolvimento. O conceito abraça homens inquietos que estão em constante evolução em suas vidas”, comenta Rafael Caldeira, CCO da 404 e líder de produto da NOS.

Além do filme, a comunicação assinada pelo N-O-S (Sistema Operacional Natura) - estrutura que comporta a agência GALERIA.ag, a 404 Innovation Studio, a empresa de marketing de influência a.gente e a GAIA, empresa de Inteligência Artificial - contempla peças em mídia OOH, parceria com a Uber para impactar as pessoas que estão indo ao shopping comprar o presente de Dia dos Pais, e uma frente inovadora de TTCX (TikTok Creative Exchange), programa na qual a Natura se conecta com creators para produção de vídeos de campanhas com aspectos nativos no TikTok.

O time de influenciadores da campanha conta com a presença de grandes nomes como os cantores Xororó e Júnior e o ator Alexandre Nero. Além deles, também estão previstos outros formadores de opinião, que deixarão seu ponto de vista sobre evolução, paternidade, autocuidado e, claro, perfumes.

FICHA TÉCNICA – NATURA | DIA DOS PAIS