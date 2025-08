Beleza na Web celebra o Dia do Batom com curadoria especial para todos os estilos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Do acabamento matte ao vinílico, sugestões para destacar a beleza e a personalidade. Confira os destaques do Beleza na Web para o dia do batom!

Poder, autoestima e expressão, o batom é um dos itens mais simbólicos da maquiagem. Para celebrar o Dia do Batom, comemorado em 29 de julho, a Beleza na Web, maior plataforma especialista em beleza do país, preparou uma curadoria especial com os produtos mais desejados do momento, reunindo desde lançamentos até clássicos que nunca saem de moda.



Entre as sugestões, estão opções para todos os gostos: batons com acabamento matte para quem ama longa duração e sofisticação, fórmulas cremosas que garantem conforto e hidratação, além dos vinílicos e glosses que entregam brilho e efeito tendência.

As cores também ganham destaque, com vermelhos intensos, nudes elegantes, tons rosados e variações ousadas de vinho e marrom.



A seleção contempla marcas como Bruna Tavares, MAC, Eudora, Dior e Make.B se destacam com fórmulas inovadoras, pigmentação intensa e embalagens que são um charme à parte.

A data é o convite perfeito para renovar o nécessaire, explorar novas texturas ou presentear alguém especial com um gesto cheio de personalidade.

Eudora Glam Micro Plump Duo Rosado Nobre

Eudora Glam Micro Plump Duo Rosado Nobre é um batom dois em um com acabamento matte e gloss, que combina sofisticação, brilho e tratamento.

Com a exclusiva Tecnologia Micro Plump, enriquecida com Bio Hialurônico e Gergelim Oriental, oferece efeito volumizador, definição, firmeza e preenchimento dos lábios, além de hidratação duradoura.

Versátil, permite até três modos de uso e entrega efeitos matte, semi matte, gloss e vinílico, com sensação quente e fria simultaneamente.

Boticário Make B. Mate Marrom Ultimate Brown

O Boticário Make B. Mate na cor Ultimate Brown é um batom líquido matte que combina maquiagem e skincare.

Com Ácido Poliglutâmico e Ácido Hialurônico, hidrata e preenche os lábios por até 24h, oferecendo cor intensa, alta cobertura, textura confortável e 10h de duração. Disponível em 15 cores pensadas para a diversidade da pele brasileira.

Eudora Niina Secrets Love You

Eudora Niina Secrets Love You é um batom cremoso em edição limitada que une beleza e cuidado em um só produto.

Com textura ultra cremosa e fórmula enriquecida com óleos vegetais, oferece hidratação imediata, cobertura média e acabamento natural.

Seu tom atemporal se adapta a diversos tons de pele, garantindo lábios definidos, preenchidos e confortáveis ao longo do dia, sem escorrer.

Mari Maria Makeup Creamy Matte Hera

Mari Maria Makeup Creamy Matte Hera é um batom líquido com acabamento matte, textura aveludada e alta pigmentação. Hipoalergênico, oferece longa duração sem ressecar ou transferir, garantindo conforto nos lábios e cor intensa para o dia a dia.

Dior Addict Lipstick 481 Desire

Dior Addict Lipstick 481 Desire é um batom em bala com acabamento brilhante e efeito vinil, que une cor intensa e tratamento.

Com fórmula composta por 90% de ingredientes de origem natural, proporciona até 24h de hidratação e 6h de duração da cor, graças à combinação de Cera de Jasmim e Óleos Vegetais.

Com textura cremosa e confortável, desliza suavemente sobre os lábios, deixando um brilho sofisticado e moderno.

A embalagem, inspirada no universo da moda da Maison Dior, tem acabamento preto vinil com logo em relevo e é refilável, reforçando o compromisso com a elegância e a sustentabilidade. Um verdadeiro acessório de luxo com efeito glow.

M·A·C Retro Matte Lipstick Ruby Woo

M·A·C Retro Matte Lipstick Ruby Woo é um dos batons vermelhos mais icônicos do mundo da beleza. Com acabamento ultra matte e cor vibrante, ele entrega alta pigmentação já na primeira aplicação, sem borrar ou transferir.

A textura é seca na medida certa, garantindo longa duração e um visual sofisticado que atravessa gerações.

Ideal para quem busca lábios definidos, elegantes e cheios de atitude, Ruby Woo combina com todos os tons de pele e é queridinho tanto por maquiadores profissionais quanto por consumidoras apaixonadas por maquiagem.

Seja para ousar com um vermelho clássico, apostar no efeito vinílico ou investir em fórmulas que tratam enquanto colorem, o batom continua sendo um símbolo de expressão e autoestima.

No Dia do Batom, a Beleza na Web apresenta uma curadoria especial para todas as apaixonadas por beleza, celebrando esse item essencial em suas mais diversas versões.