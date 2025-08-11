Banda Eddie, Samba do Sacramento, Saracotia e Cláudio Rabeca dão o tom à programação do Alma Arte Café em agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Alma Arte Café respira música. A arte, que ergue os pilares deste equipamento cultural situado na Ladeira da Misericórdia, em Olinda, é um verdadeiro refúgio para os artistas. E, neste mês de agosto, os diversos estilos musicais moldam a programação cultural da casa. Ao longo do período, o público poderá conferir a volta do “Samba de Sacramento”, do multiartista Marcos Sacramento, além dos shows da Banda Eddie, Cláudio Rabeca, Saracotia e Vicente Barreto com Celso Viáfora.

Todos os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla. Vale lembrar que, nos dias dos eventos, a casa abrirá antes do horário dos shows.

Com ingressos esgotados nos dias 15 e 16 de agosto, quem chega ao Alma é a Banda Eddie. O grupo celebra os 22 anos de lançamento do disco “Olinda Original Style”, que marcou o cenário musical pernambucano pela confluência entre rock, samba, reggae, surf music e frevo. Durante o show, a Eddie interpretará todas as faixas que compõem o álbum. A apresentação na sexta será às 20h e no sábado às 19h. Devido ao sucesso de vendas, foi aberta uma data extra no dia 17, às 18h.

Da fusão de ritmos à rabeca, o final de semana seguinte recebe Cláudio Rabeca no sábado. O cantor, compositor e rabequeiro aproveitará a ocasião do seu show, que será dia 23 de agosto, para celebrar seu aniversário. A apresentação trará repertório do seu novo disco, “Rabeca Brasileira”, além de clássicos de trabalhos passados e contará com participações especiais. O show será às 18h. A casa abrirá duas horas antes para receber o público.

No domingo, 24, o Alma Arte Café estréia o Sarau da Ladeira, uma nova roda cultural que transforma os domingos na Ladeira da Misericórdia em encontros de música, poesia e criação coletiva. A primeira edição traz dois grandes artistas, dois ícones da música brasileira, Vicente Barreto e Celso Viáfora. Celso, compositor de “Cara do Brasil” e dono de uma obra sensível e literária, aporta pela primeira vez ao Alma, enquanto Vicente retorna com seu repertório que passeia por suas cinco décadas de carreira como “Morena Tropicana”. A noite contará ainda com a participação de artistas locais convidados, celebrando a escuta, a troca e a força da cena olindense.

Já no dia 29 de agosto, a partir das 20h, é a vez do Saracotia retomar as atividades. Após uma temporada na China, onde tocou no Taihu Jazz Festival em Pequim, o grupo entrará em estúdio para gravar o disco “Oriente”, que marca uma nova sonoridade para a banda. Em comemoração, eles apresentarão as novas faixas no Alma.

Nada melhor que encerrar agosto em clima de roda de samba. Sucesso garantido, o cantor, compositor e sambista Marcos Sacramento, após comemorar de forma apoteótica seus 65 anos no terraço do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, retorna a Olinda para reencontrar o público pernambucano no Alma Arte Café. O show acontece no dia 30 de agosto, quando o artista volta à cidade com o projeto Samba do Sacramento, que conquistou os olindenses em sua estreia e agora promete mais uma noite de celebração à música brasileira, marcada por emoção, afeto e a força vibrante das rodas de samba cariocas. O concerto será às 19h. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Para Carol Guerra, anfitriã do Alma Arte Café, agosto será um período de grandes atrações no espaço cultural. “Celebramos, com muita alegria e amor, esta nova fase do Alma. A cada mês, uma nova leva de artistas chega à casa para presentear o público olindense com boa música, para mostrar que a nossa arte é potente e sagrada”, destaca.

Serviço