Sérgio Cassiano celebra 20 anos do álbum "Ciência da Festa" em show único no Recife
No dia 15 de agosto, às 19h, o percussionista pernambucano se apresenta com a banda Forró do Suco Elétrico. Saiba mais detalhes na matéria
No dia 15 de agosto, às 19h, o Teatro do Parque recebe um encontro histórico que une gerações e sonoridades: Sérgio Cassiano, um dos nomes mais importantes da percussão e da música pernambucana, celebra os 20 anos do álbum “Ciência da Festa” em parceria com a banda Julião e o Forró do Suco Elétrico.
A apresentação promete ser mais que um show, será uma experiência imersiva que revisita a trajetória do artista, amplia o diálogo com a cultura popular e conecta o público às novas linguagens do forró psicodélico. O evento integra um projeto mais amplo, viabilizado pela Prefeitura do Recife por meio da Lei Aldir Blanc - Governo Federal (Edital Multilinguagens - Recife Criativo).
Lançado em 2004, “Ciência da Festa” marcou a transição de Sérgio Cassiano de percussionista a compositor e intérprete central. Ao colocar a percussão como elemento condutor dos arranjos, e não apenas como acompanhamento, o disco expandiu as possibilidades rítmicas e melódicas da música popular. Reconhecido pela crítica e por estudiosos da música recifense, o álbum explora temas como a natureza, o fluxo temporal e a festa como espaço de encontro e reflexão.
A sonoridade é descrita como “trans-rítmica”, fundindo ijexá, maracatu rural, capoeira e elementos de outras culturas, com uma rica paleta de timbres que inclui berimbau, violão, cavaquinho, bandolim, viola, violoncelo e até sítar. Canções como “Jogo de Dentro” e “Bagaço” (inspirada na poesia de João Cabral de Melo Neto) exemplificam essa originalidade. Para além de uma obra autoral, “Ciência da Festa” dialoga com a história cultural de Pernambuco e se conecta à revolução estética do manguebeat, reforçando a força da percussão como matriz criativa.
Percussionista, cantor, compositor e produtor, Sérgio Cassiano é um dos fundadores da banda Mestre Ambrósio, que conquistou reconhecimento nacional e internacional nos anos 1990. Autor de sucessos como “Pescador” e “Chamá Maria”, Cassiano também se destacou por seu trabalho solo, influenciando gerações de músicos e sendo referência para nomes como Negadeza e Gilú Amaral. Professor do Conservatório Pernambucano de Música, já participou da gravação de mais de cem álbuns, ajudando a renovar a percussão pernambucana e disseminar técnicas e linguagens rítmicas pelo Brasil e pelo mundo.
Para celebrar as duas décadas de “Ciência da Festa”, Sérgio Cassiano se une ao Forró do Suco Elétrico, banda que resgata o forró com forte pegada psicodélica e traz uma nova roupagem para clássicos e composições autorais. Formada por músicos da cena alternativa pernambucana, o grupo mistura guitarra com influências de Robertinho do Recife, banjo-cavaco que dialoga com o Trio Nordestino, harmonias vocais sessentistas, percussões dançantes e a energia da dança como linguagem cênica. Essa parceria marca um novo ciclo para ambos os artistas, abrindo caminhos para experimentações musicais e projetos audiovisuais.
Os ingressos para o show já estão disponíveis pelo Sympla. O projeto ainda prevê a produção de um documentário, com estreia em novembro, que vai resgatar o processo criativo do disco e integrar essa celebração à trajetória de Sérgio Cassiano e do Forró do Suco Elétrico.
Serviço
Show: Sérgio Cassiano em 20 anos de Ciência da Festa com o Forró do Suco Elétrico
Data: 15 de agosto de 2025
Horário: 19h
Local: Teatro do Parque
Ingressos no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/sergio-cassiano-em-20-anos-de-ciencia-da-festa-com-o-forro-do-suco-eletrico/3031876
Para ouvir o álbum Ciência da Festa no Spotify: https://open.spotify.com/intl-pt/album/3IuRqmIBdiu4Hfaux2LUcG?si=hL_oAT4cTsOGoZ5DUzezhg
Redes sociais: @sergiocassianomusica | @forrodosucoeletrico
Mais informações e contato: (81) 99811-7770