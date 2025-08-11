Roberta Sá apresenta "Tudo Que Cantei Sou", dia 27 de setembro, no Teatro do Parque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantora e compositora celebra duas décadas de carreira discográfica em show intimista no formato voz, bandolim e violão. Saiba mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Há 20 anos, Roberta Sá impactava o cenário musical brasileiro com o lançamento de Braseiro (MP,B / Universal Music), seu primeiro álbum, amplamente elogiado pela crítica especializada. De 2005 para cá, a cantora - nascida em Natal (RN) e radicada no Rio de Janeiro desde a infância - construiu uma trajetória sólida, que vem sendo celebrada em 2025 com o show "Tudo Que Cantei Sou". A estreia foi no mês de junho, no Rio, e agora o espetáculo chega ao Recife para apresentação única dia 27 de setembro, no Teatro do Parque.

Os ingressos, a partir de R$ 100, já estão à venda na Sympla.

Em formato intimista, Roberta Sá se apresenta acompanhada pelos músicos Alaan Monteiro (bandolim) e Gabriel de Aquino (violão), para cantar canções de Braseiro, além de outros sucessos que marcaram os seus 20 anos de carreira discográfica. O setlist passeia por músicas gravadas em álbuns como Que Belo Estranho Dia Para Se Ter Alegria, Quando o Canto é Reza, Segunda Pele, Delírio e Sambasá - Ao Vivo.

Entre os destaques do show está um bloco dedicado à produção musical feminina. Nele, Roberta Sá interpreta Lavoura, de Teresa Cristina (Roberta foi a primeira artista a gravar uma canção da cantora e compositora), e Me Erra, escrita por Adriana Calcanhotto especialmente para ela. O repertório inclui ainda Juras, em homenagem a Rosa Passos; Virada, de Marina Íris e Manu da Cuíca - vozes da nova cena do samba; e Essa Confusão, de Dora Morelenbaum, em parceria com Zé Ibarra - representantes da nova cena do pop.

Nestas duas décadas de trabalho, Roberta Sá trilhou um caminho próprio e consolidou-se como uma das principais vozes da música brasileira, desenvolvendo trabalhos com forte presença de ritmos e compositores nacionais. Do regional ao pop, passando por sambas e forrós, Roberta revelou artistas, homenageou clássicos e partiu para shows e turnês com assinatura própria. Recebeu inúmeros prêmios e indicações, além de ter compartilhado os holofotes com Alcione, António Zambujo, Beth Carvalho, Chico Buarque, Gilberto Gil, Martinho da Vila e Ney Matogrosso, entre outros artistas.

Serviço