Roberta Sá apresenta "Tudo Que Cantei Sou", dia 27 de setembro, no Teatro do Parque
Cantora e compositora celebra duas décadas de carreira discográfica em show intimista no formato voz, bandolim e violão. Saiba mais detalhes
Há 20 anos, Roberta Sá impactava o cenário musical brasileiro com o lançamento de Braseiro (MP,B / Universal Music), seu primeiro álbum, amplamente elogiado pela crítica especializada. De 2005 para cá, a cantora - nascida em Natal (RN) e radicada no Rio de Janeiro desde a infância - construiu uma trajetória sólida, que vem sendo celebrada em 2025 com o show "Tudo Que Cantei Sou". A estreia foi no mês de junho, no Rio, e agora o espetáculo chega ao Recife para apresentação única dia 27 de setembro, no Teatro do Parque.
Os ingressos, a partir de R$ 100, já estão à venda na Sympla.
Em formato intimista, Roberta Sá se apresenta acompanhada pelos músicos Alaan Monteiro (bandolim) e Gabriel de Aquino (violão), para cantar canções de Braseiro, além de outros sucessos que marcaram os seus 20 anos de carreira discográfica. O setlist passeia por músicas gravadas em álbuns como Que Belo Estranho Dia Para Se Ter Alegria, Quando o Canto é Reza, Segunda Pele, Delírio e Sambasá - Ao Vivo.
Entre os destaques do show está um bloco dedicado à produção musical feminina. Nele, Roberta Sá interpreta Lavoura, de Teresa Cristina (Roberta foi a primeira artista a gravar uma canção da cantora e compositora), e Me Erra, escrita por Adriana Calcanhotto especialmente para ela. O repertório inclui ainda Juras, em homenagem a Rosa Passos; Virada, de Marina Íris e Manu da Cuíca - vozes da nova cena do samba; e Essa Confusão, de Dora Morelenbaum, em parceria com Zé Ibarra - representantes da nova cena do pop.
Nestas duas décadas de trabalho, Roberta Sá trilhou um caminho próprio e consolidou-se como uma das principais vozes da música brasileira, desenvolvendo trabalhos com forte presença de ritmos e compositores nacionais. Do regional ao pop, passando por sambas e forrós, Roberta revelou artistas, homenageou clássicos e partiu para shows e turnês com assinatura própria. Recebeu inúmeros prêmios e indicações, além de ter compartilhado os holofotes com Alcione, António Zambujo, Beth Carvalho, Chico Buarque, Gilberto Gil, Martinho da Vila e Ney Matogrosso, entre outros artistas.
Serviço
- Roberta Sá em "Tudo Que Cantei Sou"
- Data: 27 de setembro de 2025 (sábado), às 20h
- Local: Teatro do Parque: Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
- Informações: (81) 99488-6833