Festival Pacto das Pretas chega ao Recife com debate sobre inclusão de negras no mercado corporativo

Evento reúne especialistas e ativistas, firma parceria com a Alepe e propõe ações para combater o racismo e ampliar lideranças negras

O Recife sediou, nesta segunda-feira (11), a primeira edição no Nordeste do Festival Pacto das Pretas, evento que promove o debate sobre inclusão e ascensão de profissionais negras no mercado corporativo. A iniciativa é do Pacto de Promoção da Equidade Racial, considerada a maior organização social brasileira voltada à inclusão racial no setor privado.

Com edições anteriores realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, o festival chegou à capital pernambucana reunindo executivas, especialistas, ativistas e representantes do setor produtivo no Paço do Frevo, com o objetivo de construir estratégias concretas de combate ao racismo e de ampliação da presença de pessoas negras em cargos de liderança.

Audiência pública e assinatura de parceria

A programação teve início pela manhã com uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), promovida pela Frente Parlamentar de Combate ao Racismo, coordenada pelo deputado Doriel Barros. O encontro debateu o tema “Inclusão de Profissionais Negros no Mercado Corporativo – Oportunidades e Desafios”, com foco nas experiências do Pacto de Promoção da Equidade Racial.

Durante a audiência, foi assinado um termo de parceria institucional entre a Alepe e o Pacto. O acordo prevê o desenvolvimento conjunto de ações e campanhas de conscientização, intercâmbio de informações e outras iniciativas voltadas à promoção da equidade racial e ao enfrentamento de todas as formas de discriminação.

Segundo a presidente do conselho do Pacto, historiadora e cientista política, Wania Sant’Anna, a assinatura do protocolo de intenções foi uma decisão tomada durante o próprio debate, diante da receptividade e do interesse dos parlamentares.

“O debate foi tão significativo que nós assinamos na hora. Não era algo previsto. Firmamos um compromisso com a Alepe para continuar esse diálogo e envolver as empresas do estado nessa construção”, afirmou.

Ela também ressaltou a importância de pensar a equidade racial como uma estratégia de direitos, especialmente para a juventude negra.“É essencial garantir que os processos de seleção, recrutamento, ascensão profissional e desenvolvimento de habilidades sejam assegurados à população negra.”

Representatividade e cultura como ferramenta de transformação

Uma das participantes do festival, a atriz, cantora e produtora Isabel Fillardis, também embaixadora do Pacto, celebrou a realização do evento na capital pernambucana.“Estamos muito felizes em poder ampliar a voz do Pacto das Pretas e trazer o festival para o Recife”, disse em entrevista ao JC.

Ela destacou o papel de porta-voz de outras mulheres negras no mercado de trabalho e ressaltou a importância de pensar no futuro da juventude.“Estamos aqui também pelos jovens que participaram da audiência na Alepe, ávidos por informação. Saímos de lá satisfeitas por ter assinado o acordo com a Assembleia. Se for preciso criar projetos de lei para políticas públicas antirracistas, faremos isso.”

Isabel também refletiu sobre o papel da arte e da cultura no combate ao racismo.“A arte é capaz de afetar, provocar pensamento e reflexão. Minha voz como artista é um instrumento para despertar, não só as mulheres negras, mas toda a sociedade. O racismo não nasceu conosco, e sim na estrutura. É uma responsabilidade coletiva transformá-lo.”

Ela acredita que o Brasil vive um momento de maior consciência racial. “Por muito tempo não se falava sobre racismo, o Brasil não se reconhecia como racista. Isso é um grande problema que estamos começando a enfrentar.”

Painéis e debates

A programação da tarde no Paço do Frevo contou com painéis e debates sobre práticas inclusivas e inovação. - Reprodução - Isabella Moura/JC

A programação da tarde aconteceu no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, e contou com painéis e debates sobre práticas inclusivas e inovação. Entre os destaques, a palestra magna “Conexões que Movimentam, Inovações que Transformam”, com Mafoane Odara, psicóloga e referência nacional em diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo.

Também foram promovidos os painéis:

“Um pacto pelo incentivo à cultura afro-brasileira”, com Isabel Fillardis e Anne Costa , discutindo cultura regional e valorização da arte negra no Brasil.

, discutindo cultura regional e valorização da arte negra no Brasil. “Transformações em curso”, debate sobre inclusão de mulheres negras em posições de liderança e seus impactos no ambiente empresarial.

O evento foi encerrado com uma apresentação institucional do próprio Pacto de Promoção da Equidade Racial, reforçando os compromissos firmados ao longo do dia.

