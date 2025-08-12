Olinda se prepara para eventos do seu carnaval

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acompanhe as notícias de política, curiosidades, entretenimento, eventos e conteúdos exclusivos do renomado colunista de sociedade, João Alberto

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, reuniu seu secretariado para avaliar o planejamento de eventos no segundo semestre, incluindo as tradicionais prévias carnavalescas, que muitas vezes causam problemas para visitantes e moradores. A gestão prepara ações como controle de acesso de veículos, troca de garrafas de vidro e reforço na segurança e saúde. Entre os eventos previstos estão os Festivais da Tapioca, da Cerveja Artesanal e o Mimo Festival.

Lúcia Pontes, Denielly Halinski, Carla Seixas e Danielle Viana em show no RioMar - Arnaldo Carvalho/Divulgação

SÃO LOURENÇO

O prefeito Vinicius Labanca recebeu muitos nomes conhecidos na programação da Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata. Entre eles, João Campos, Tabata Amaral, Pedro Campos, Augusta Carneiro, Renata Campos, Eriberto Filho, Silvio Costa Filho e Cris Lemos.

TURISMO

Começa hoje em Porto Alegre o “roadshow” “Recife é Para Ficar”, promovido pela Secretaria de Turismo do Recife, Recife Convention Bureau e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco. Depois, a iniciativa passará por Goiânia, Caxias do Sul, importantes polos emissores de turismo para nossa capital. Uberlândia e Vitória.

CIDADANIA

O deputado estadual Álvaro Porto e seu filho Gabriel Porto, candidato a deputado federal, receberam o título de Cidadão de Jaboatão dos Guararapes. Foi durante sessão solene na Câmara Municipal daquela cidade. O prefeito Mano Medeiros prestigiou o evento.

TABUS

O Sport quebrou dois tabus na vitória contra o Grêmio, domingo. Venceu uma partida, depois de 19 jogos e com a camisa amarela, famosa por dar azar ao time. E deixou tristes três torcedores “doentes” do time gaúcho: Julião Konrad. Jô Mazarollo e Valdemir Baldissera.

TERMINAL

Paulo Nery, presidente do Porto do Recife, revela que o Terminal Marítimo de Passageiros passará por requalificação completa, um investimento de R$ 10 milhões. Vai coincidir com a conclusão do trabalho de dragagem que vai permitir a parada dos transatlânticos de passageiros no local. Atualmente, eles ficam longe, obrigando os passageiros a fazer um desconfortável trajeto de ônibus.

NA ACADEMIA

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, prestigiou a posse de Miriam Leitão na Academia Brasileira de Letras e ficou na mesa principal.

HOMENAGEM

No seu programa de estreia do seu “Programa do João” no SBT, na madrugada do domingo, João Silva prestou carinhosa homenagem ao seu pai, Fausto Silva. As palavras serviram tanto para a celebração do Dia dos Pais quanto para dar forças à sua recuperação de dois transplantes de órgãos a que foi submetido na semana passada.

GASTRONOMIA

Uma curiosidade gastronômica: lenda da comida de rua em Bangkok, na Tailândia, a chef Supinya Junsuta, conhecida como “Jay Fai”, comanda sozinha seu pequeno restaurante. Aos 81 anos, ela prepara pessoalmente o famoso “omelete de caranguejo”, crocante por fora, celebrado por turistas do mundo todo.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Sou um leitor raso, mas um curioso atrevido.” (Gustavo Krause)

JULIANA Coutinho Taboas foi muito celebrada no final de semana, quando celebrou a nova idade.

PEDRO e Augusta Campos reuniram familiares e amigos em evento de batismo da filha, Nina.

O GOVERNO federal reduziu em quase 50% as emendas parlamentares para o resto do ano.

FOI um sucesso o início do Festival Sabores de Apipucos, sábado. Destaque para a estrutura dos quiosques.

NAH Cardoso curte dias no Nannai de Muro Alto.

A TV CULTURA exibiu domingo o filme “Cinema, Aspirinas e Urubus”, de Marcelo Gomes, um clássico do cinema pernambucano.

MUITO mal avaliado pela crítica mundial, o filme “Quarteto Fantástico”, tem um número de espectadores muito abaixo do esperado.

ANIVERSÁRIOS Ana Cláudia Acioli, Anamaria Carazzai, Débora Pinho, Francisco Severien, Haldson Cursino, Iolanda Leite, Ivânia de Barros Melo Dias, José Teles, Luciana Mapurunga, Manu Ferreira, Manuel Lopes Farinha, Maria do Rosário Cavalcanti, Mauro Ramos, Paulo Fernando Chaves, Paulo Vieira, Rosana Aguiar Bezerra de Mello e Tatiana Peló Fernandes Vieira.