Idosa tem casa assaltada e é estuprada em Paudalho

A mulher conta que alguns meses atrás teve a casa invadida pelos mesmo suspeitos, que quebraram a residência e roubaram os objetos da casa

Uma idosa teve a casa invadida e assaltada por suspeitos, além de ser estuprada em Paudalho.

A mulher, que é viúva e mora sozinha conta que ainda sente diversas dores pelo copo, além da dificuldade de verbalizar os momentos de terror vivenciados.

Violências

A mulher conta que alguns meses atrás teve a casa invadida pelos mesmo suspeitos, que quebraram a residência, roubaram os objetos da casa e agrediram a mulher diversas vezes, enquanto abusavam sexualmente.

Ela teve receio de contar aos filhos sobre o que aconteceu, mas terminou contando.

Há cerca de 20 dias, os mesmos ou outros suspeitos retornaram e realizaram o mesmo crime. Invadiram a residência da mulher pelos fundos e mandaram ela ficar quieta enquanto era abusada. Os homens levaram diversos itens da casa dela.

A mulher já tem mais de 60 anos possui problemas de saúde. "Meus filhos chegaram e me encontraram desmaiada no chão da sala", contou a idosa.

Ela estava com os cotovelos bastante machucados pois foi imobilizada de costas e se debateu bastante para tentar se desvencilhar dos suspeitos. Ela conta que eles eram jovens e não estavam armados, mas foram bastante violentos.

A idosa pediu ajuda aos vizinhos, que entraram em contato com seus três filhos. Eles querem que ela se mude, mas ela não gosta da ideia, pois passou muitos anos lá.

"Minha mãe não quer se mudar daqui, ela deixa bem claro, ela não quer. Eu já tentei, meu irmão tentou, minha irmã tentou, inclusiva ela estava comigo em Paulista, deixando bem claro que eu não abandonei minha mãe", afirmou uma das filhas da vítima.

A filha conta que aguarda que as autoridades tomem providências sobre a situação da idosa, pois ela vive em condições insalubres mas não quer sair do local.

A família conta que foram orientados a não registrar boletim de ocorrência enquanto a idosa se recuperava do trauma, mas os filhos pretendem formalizar a ocorrência ainda nesta semana.

